Nowość w mObywatelu, która ucieszy rodziców noworodków

„Dobry news na początek dnia – od dziś rodzice mogą zgłosić urodzenie dziecka w aplikacji mObywatel” - napisał na X wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. - "Narodziny dziecka to moment, w którym liczy się bliskość, spokój i czas dla rodziny. Formalności nie powinny go zabierać. Dlatego rozwijamy mObywatela jako narzędzie, które towarzyszy nam od samego początku" - dodał.
Przypomnijmy, że rodzice muszą zgłosić narodziny potomka w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Taką kartę wystawia upoważniona do tego osoba, która odebrała poród (lekarz lub położna), a następnie przekazuje ją do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu trzech dni od wystawienia.
Z tego wynika, że USC będzie miał wiedzę o narodzinach nowego obywatela. Po co więc ma je zgłaszać rodzic? Jedną z najważniejszych formalności po urodzeniu dziecka jest wybranie imienia dla szkraba i jego rejestracja w urzędzie. Zgodnie z polskim prawem rodzice mogą nadać potomkowi nie więcej niż dwa imiona. Jeśli rodzic nie zgłosi narodzin w ciągu 21 dni, kierownik USC sam wybierze imię dla dziecka, zarejestruje jego urodzenie i nada mu PESEL. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.
To nie wszystko. Rodzice, którzy nie zawarli związku małżeńskiego muszą złożyć oświadczenia w sprawie ojcostwa. Mogą to zrobić razem lub osobno. Ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa, a matka ma 3 miesiące, aby potwierdzić uznanie ojcostwa.
Tak jak dotychczas rejestracja noworodka możliwa jest także w USC i online, przez stronę https://obywatel.gov.pl/dzieci/dziecko-zglos-urodzenie-dziecka. Przy skorzystaniu z tej drugiej opcji konieczna będzie weryfikacja tożsamości za pomocą:
O ewentualnych brakach lub błędach w zgłoszeniu urząd powiadomi rodzica w wiadomości dostępnej na portalu e-Doręczenia.
Na podstawie zgłoszenia oraz karty urodzenia kierownik USC sporządzi akt urodzenia. Zgodnie z przepisami akt urodzenia dziecka rodzice mogą otrzymać w wersji papierowej lub elektronicznej. W wydanym dokumencie znajdują się:
Sporządzenie aktu urodzenia jest bezpłatne. Oprócz jednego bezpłatnego egzemplarza skróconego aktu urodzenia, rodzice mogą otrzymać powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL) oraz zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).
