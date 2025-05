Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma przejść kolejny lifting, by rozwiązania egzekucyjne dostosować do zmieniających się możliwości technologicznych i wymogów związanych z informatyzacją. Od 2018 r. przez internet mogą być przeprowadzane licytacje rzeczy ruchomych zajętych przez urzędy skarbowe w toku postępowań egzekucyjnych. Teraz resort finansów chce rozszerzyć tę możliwość na działki gruntu, budynki i lokale. Na wzór licytacji elektronicznych w egzekucji sądowej.

Co więcej, licytacje online będą prowadzone za pośrednictwem własnego systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej – portalu eLicytacje, a nie tylko – jak obecnie – w portalach należących do Krajowej Rady Komorniczej , w siedzibach urzędów skarbowych czy w urzędach gmin. Przy czym zachowane zostaną dotychczasowe formy sprzedaży. Za pośrednictwem Portalu eLicytacje naczelnicy urzędów skarbowych będą mieli możliwość sprzedaży elektronicznej ruchomości z wolnej ręki.

Warunki udziału w licytacji elektronicznej na portalu skarbówki

Tak samo, jak w przypadku licytacji komorniczych, zainteresowany udziałem w e-licytacji będzie składał wadium na rachunek naczelnika urzędu skarbowego (o ile będzie wymagane). Złoży też oświadczenie, czy zamierza nabyć ruchomość lub nieruchomość do majątku wspólnego, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim oraz czy będzie licytował jako pełnomocnik. O dopuszczeniu do udziału w licytacji albo o odmowie dopuszczenia (wraz z podaniem przyczyn) osoba zainteresowana ma być zawiadamiana niezwłocznie. Odmowę będzie można zaskarżyć.

Czas trwania licytacji elektronicznej ruchomości i nieruchomości będzie wynosił co do zasady 7 dni. W przypadku sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej obwieszczenie o tej sprzedaży będzie zamieszczane w Portalu eLicytacje co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem licytacji. Jeżeli będą sprzedawane ruchomości np. ulegające łatwo zepsuciu, termin zamieszczenia obwieszczenia w Portalu eLicytacje oraz czas trwania licytacji będą mogły zostać skrócone. W przypadku nieruchomości obwieszczenie o sprzedaży na e-licytacji będzie zamieszczane w Portalu co najmniej na 30 dni przed terminem licytacji. Licytację wygra licytant, który zaoferuje najwyższą cenę (dane nabywcy nie będą upubliczniane).