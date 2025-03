Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że z końcem lutego w aplikacji mObywatel udostępniona została usługa „Podpisz dokument”. To rozwiązanie dla osób, które mają e-dowód z aktywną warstwą elektroniczną i ustalonym 6-cyfrowym kodem PIN (tzw. PIN2) do certyfikatu podpisu osobistego. Podpis osobisty z e-dowodu jest równoważny wobec podpisu odręcznego w kontaktach z administracją publiczną.

Do korzystania z usługi niezbędny jest kod PIN2. Właściciel e-dowodu nadaje go samodzielnie w trakcie odbioru dowodu osobistego w urzędzie i powinien go zapamiętać. Posiadaczom e-dowodu zdarza się jednak go zapomnieć lub pomylić, a trzykrotne wpisanie błędnego kodu PIN2 powoduje zablokowanie certyfikatu podpisu osobistego w e-dowodzie.

Aby go odblokować, potrzebny jest PUK – kod nadawany automatycznie i wydawany w kopercie podczas odbioru e-dowodu. Przy jego użyciu można odblokować certyfikat i zmienić kod PIN2 za jednym razem.

Do tej pory odblokowanie certyfikatu i zmianę PIN2 można było zrealizować na trzy sposoby: