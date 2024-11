Od stycznia 2025 r. list polecony z urzędu przyjdzie na skrzynkę mailową

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. System do ich przesyłania zostanie uruchomiony 1 stycznia 2025 roku. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, to wtedy większość urzędów, firm i zawodów zaufania publicznego będzie musiało umożliwić obywatelom prowadzenie z nimi takiej korespondencji, a więc zarówno odbierania, jak i wysyłania elektronicznych doręczeń. „W praktyce oznacza to, że wszystkie urzędowe pisma i decyzje można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej, bez potrzeby wizyty na poczcie, bez konieczności odbioru awizo, które trafiło do skrzynki podczas nieobecności w domu” - zaznacza resort.



W pierwszym etapie taką opcję udostępni większość urzędów, firm i zawodów zaufania publicznego. Docelowo adres do doręczeń elektronicznych i obowiązek prowadzenia korespondencji w ten sposób będą miały wszystkie podmioty publiczne oraz duża grupa podmiotów niepublicznych.

Dużym udogodnieniem mają być również bieżące powiadomienia o nowej wiadomości i możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie statusu korespondencji urzędowej.



Aby móc wysyłać i odbierać korespondencję urzędową, wystarczy założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń. Można to zrobić , składając wniosek poprzez stronę mObywatel.gov.pl. „Warto to zrobić jak najszybciej, żeby już od początku stycznia korzystać z nowego systemu komunikacji z urzędami publicznymi” - zachęca resort cyfryzacji.