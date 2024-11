Czy umierający rodzic może wybrać, kto zajmie się jego dzieckiem?

– Umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest ostatecznością, ale dla niektórych dzieci najlepszym rozwiązaniem – uważa Joanna Zaremba-Stanulewicz. I dodaje: Należy jasno podkreślić, że niektóre z dzieci po prostu nie nadają się do rodzinnych form pieczy zastępczej.

Jej zdaniem w sytuacji, w której rodzin zastępczych w Polsce wciąż brakuje, postulat likwidacji tych placówek jest bezzasadny.

Taką ocenę potwierdzają wyniki ubiegłorocznego audytu Najwyższej Izby Kontroli. Pokazały, że dominującym problemem hamującym rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej wciąż jest brak kandydatów na opiekunów. A to – zdaniem NIK – pokłosie niewystarczającego wsparcia ze strony państwa dla rodzin, które już podjęły się pełnienia takiej funkcji (zbyt niskie wynagrodzenie, brak uregulowań prawnych zapewniających stałość zatrudnienia, poprzez zapewnienie umowy o pracę).

Setka dzieci „w kolejce” do rodzin zastępczych: co się z nimi dzieje?

Od początku czerwca bieżącego roku rodzina zastępcza spokrewniona na utrzymanie dziecka dostaje nie mniej niż tysiąc zł, niezawodowa zaś, zawodowa i rodzinny dom dziecka – nieco ponad 1,5 tys. zł. Dodatki przysługują im na dziecko z niepełnosprawnością oraz podopiecznych usamodzielniających się i opuszczających rodzinę. A także tym już usamodzielnionym, ale kontynuującym naukę.

Według danych zebranych przez kontrolerów od momentu wejścia w życie ustawy o pieczy zastępczej, przez kolejne lata, liczba przeszkolonych kandydatów malała (nawet o 36 proc. w przypadku rodzin zawodowych). Liczba dzieci kierowanych do placówek z powodu braku miejsc w rodzinach zwiększyła się zaś dwukrotnie. Co więcej, o ponad 60 proc. wzrosła liczba tych przenoszonych z „rozwiązywanych” rodzin do instytucji (z 32 do 52). A to – jak zauważyła Izba – kierunek przeciwny do założeń.