Po pierwsze, propozycja resortu rodziny ogranicza się tylko do świadczeń obsługiwanych przez ZUS, tymczasem zasiłki pogrzebowe wypłacają także inne organy emerytalno-rentowe, takie jak KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biura Emerytalne, ale też poszczególne służby mundurowe, sądy i prokuratury. Rozwiązanie problemów w przypadku ZUS nie sprawi, że znikną one także gdzie indziej. Pozostaną ponadto różnice w zakresie podmiotów uprawnionych do zasiłku, na co wielokrotnie zwracał uwagę m.in. rzecznik praw obywatelskich.

Potrzebna automatyzacja obsługi wniosków

Mankamentem propozycji ministerstwa jest również nieskorzystanie po raz kolejny z możliwości uproszczenia i automatyzacji obsługi wniosków o zasiłek pogrzebowy i zasiłek macierzyński. Warto zauważyć, że pierwszy z nich jest jednym z ostatnich świadczeń, co do których nie jest możliwe złożenie wniosku w formie elektronicznej. Wynika to z konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów pogrzebu.

Tymczasem w zdecydowanej większości przypadków i tak zasiłek trafia do jednej osoby uprawnionej i w pełnej wysokości. Ponadto ZUS ma już dziś możliwość samodzielnego pobierania z rejestru stanu cywilnego odpisów aktów urodzenia, co mógłby czynić także w przypadku zasiłku macierzyńskiego. Dziwi zatem pozostawienie w projektowanych przepisach obowiązków dostarczania dokumentów. A gdyby tego było mało, rodzice utraconego dziecka będą musieli pozyskać od lekarza lub położnej pisemne zaświadczenie. Chociaż w proponowanej nowej procedurze dla zasiłków pogrzebowych wskazano również możliwość skorzystania z karty zgonu, lecz uznać to trzeba za pomyłkę resortu, bowiem dokument ten trafia, częściowo zresztą, do administracji cmentarza i nie jest możliwe jego dalsze wykorzystanie przez rodziców utraconego dziecka.

Do problemów, z którymi nadal będą się musieli mierzyć rodzice martwo urodzonych dzieci i społeczeństwo, doliczyć trzeba brak możliwości formalnego nadania imienia dziecku, którego płci nie można było określić, co dla wielu jest bolesnym faktem.

Rozwiązania nie trzeba jednak szukać ze świecą – wystarczyłaby rezygnacja z wymogu podawania płci dziecka w przypadku martwego urodzenia. Zamiast tego lekarz lub położna wskazywaliby, że płci nie można ustalić, co dokumentowaliby w już funkcjonującym dokumencie, czyli karcie martwego urodzenia. Różnicą względem obecnej procedury byłoby tylko to, że za każdym razem, a nie tylko w przypadkach znanej płci, kartę martwego urodzenia przekazywano by do urzędu stanu cywilnego. To zaś pozwoliłoby nie tylko na nadanie dziecku imienia, potrzebę zgłaszaną czasem przez rodziców dzieci utraconych, lecz także automatyzację procesu weryfikacji uprawnień do zasiłku pogrzebowego i macierzyńskiego przez ZUS.