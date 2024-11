Gdzie wyrzucić odpady medyczne? Zasady nie są proste. GIS wyjaśnia

Wiele osób zastanawia się, gdzie wyrzucić odpady po stosowanych w domu lekach w postaci zastrzyków. Ten problem dotyczy również osób chorych na cukrzycę, które przyjmują insulinę lub wykonują nakłucia do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Co zrobić ze zużytymi strzykawkami i igłami po lekach? Zapytaliśmy o to Główny Inspektorat Sanitarny.



Gdzie nie należy wyrzucać zużytych strzykawek i igieł?

Pozbycie się odpadów takich, jak zużyte strzykawki i igły może kosztować nas sporo zachodu. Nie są to typowe odpady, które można po prostu wrzucić do kosza na śmieci. Nie powinny trafić ani do pojemnika na odpady zmieszane, ani na tworzywa sztuczne i metale. Nie nadają się one do recyklingu i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Narażają na niebezpieczeństwo również pracowników zajmujących się segregacją śmieci komunalnych.

Niektórzy próbują oddawać tego typu odpady do aptek, kierując się tym, że przyjmują one używane lub przeterminowane leki. W przypadku zużytych strzykawek i igieł spotkamy się jednak z odmową. Apteki nie mają obowiązku odbioru odpadów zawierających materiał biologiczny.



Jak pozbyć się zużytych strzykawek i igieł po lekach?

Gdzie zatem powinniśmy wyrzucić tego typu odpady? O rozwianie wątpliwości poprosiliśmy Główny Inspektorat Sanitarny. Choć pozostałości po lekach, których używamy w domu nie odpowiadają definicji odpadów medycznych, to wymagają specjalnego postępowania.