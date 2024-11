Gdzie wyrzucić blister po lekach? Nie wszyscy znają te reguły

Z racji tego, że blister jest połączeniem dwóch surowców, nie powinno się go wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne. Puste blistry wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Dlaczego? Żeby zrecyklingować aluminium oraz tworzywo sztuczne, należałoby je oddzielić. Jak możemy przeczytać na przykład na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, aktualnie nie ma jeszcze instalacji, która mogłaby przeprowadzić proces rozdzielenia. Stąd konieczność wybrania pojemnika w kolorze czarnym na odpady zmieszane.

Natomiast papierowe opakowania lub ulotki można wyrzucić do niebieskiego pojemnika na papier.

Czy można wyrzucić przeterminowane leki?

Inną kwestią jest wyrzucenie przeterminowanych leków. Blistrów zapełnionych lekami nie można wyrzucić standardowo do pojemnika na odpady zmieszane. Warto raz na jakiś czas dokładnie przyjrzeć się swojej domowej apteczce i pozbyć się wszystkich leków, których termin ważności upłynął. Gdzie jednak je wyrzucić? Co zrobić z lekami, które już się nam nie przydadzą?

Przeterminowane leki mogą być niebezpieczne – stanowią zagrożenie dla gleby, wody, środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nie można mieć pewności, co się stanie, gdy wyrzucimy je do kosza i nie zostaną odpowiednio zutylizowane. Zawierają one bowiem substancje chemiczne, które mogą zostać zjedzone przez zwierzęta czy trafić do gleby lub wody i je zanieczyścić. Co ciekawe, jeśli niewielkie dawki substancji, na przykład antybiotyków, będą uwalniane w środowisku, to bakterie mogą się na nie uodparniać.