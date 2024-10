Gdzie wyrzucić butelkę po oleju spożywczym?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. Butelki po oleju spożywczym lub oliwie mogą być wykonane zarówno ze szkła, jak i z plastiku. Materiały te powinny zatem trafić do dwóch różnych pojemników. Jeśli chodzi o samą butelkę, sprawa jest dość prosta. Szklaną wyrzucamy do pojemnika oznaczonego zielonym kolorem, zaś plastikową do pojemnika oznaczonego na żółto.

Kolejnym elementem jest zakrętka. Tutaj również mamy dwie opcje. Zakrętki metalowe wyrzucamy do pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne (żółty kolor). Z kolei zakrętki plastikowe najlepiej wrzucić do specjalnego pojemnika, który jest ustawiany w wielu miejscach (np. w sklepach spożywczych) w celach charytatywnych. Zbiór takich nakrętek często jest też prowadzony w szkołach.

Wiele osób ma również dylemat, czy butelki po oleju należy myć przed wyrzuceniem do śmieci? Odpowiedź brzmi: nie, wystarczy jedynie je opróżnić. Ta zasada dotyczy zarówno wersji szklanych, jak i plastikowych. Nie ma też konieczności odrywania etykiet i metalowych zamknięć, bowiem zostaną one usunięte w trakcie recyklingu. Do zielonego pojemnika można wrzucić całe butelki oraz potłuczone. Nie należy jednak celowo kruszyć szkła na drobne kawałki.

Butelka po oleju silnikowym - zasady segregacji

Oprócz olejów spożywczych w domach, a konkretnie w garażach, można znaleźć również butelki po oleju silnikowym. W przypadku takich produktów obowiązują zupełnie inne zasady. Pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać ich do pojemników na odpady komunalne. Jak zatem pozbyć się śmieci? Informacji w tej sprawie najlepiej zasięgnąć w urzędzie miasta lub w gminie. Urzędnicy z reguły odsyłają mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeśli zatem mamy w garażu puste lub częściowo pełne butelki po oleju silnikowym, powinniśmy zawieźć je właśnie do PSZOK-u, gdzie zostaną w prawidłowy sposób zutylizowane. Pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wylewać resztek oleju do kanalizacji.

Przestrzeganie zasad segregacji jest kluczowe z punktu widzenia ochrony środowiska oraz pozwala uniknąć kary. Na osoby, które nie przestrzegają zasad, może zostać nałożona grzywna w wysokości od dwukrotności do czterokrotności opłaty podstawowej. Z kolei za wyrzucenie do zwykłego pojemnika odpadów uznanych za niebezpieczne lub elektrośmieci grozi kara w wysokości do 5 tys. zł.