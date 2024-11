Gdzie wyrzucić przeterminowane leki? Kilka ważnych zasad do zapamiętania

termometrów rtęciowych,

strzykawek i ampułkostrzykawek,

igieł,

zużytych środków opatrunkowych.

Odpadów medycznych nie powinno się jednak także wyrzucać do domowych pojemników na śmieci. Mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska oraz dla osób, które zajmują się segregacją odpadów komunalnych.

Domowe odpady medyczne, takie jak strzykawki czy igły, najlepiej oddać do PSZOK-ów. Do udzielania mieszkańcom informacji na temat utylizacji domowych odpadów medycznych zobowiązana jest gmina oraz lokalna stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Gdzie wyrzucić puste opakowania po lekach?

Warto wiedzieć jednak nie tylko, gdzie wyrzucić leki, ale również puste opakowania po nich. Tych bowiem nie trzeba wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach czy innych punktach.

Można wyrzucać je zgodnie ze standardowymi zasadami segregacji odpadów, a więc do odpowiednich pojemników na zwykłe odpady zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane. W związku z tym szklane pojemniki należy wrzucać do zielonego pojemnika na szkło, natomiast plastikowe i metalowe – do żółtego. Ulotki oraz puste kartoniki po lekach – pod warunkiem, że nie są pokryte warstwą folii lub aluminium – trzeba wyrzucać do niebieskiego kosza na papier.