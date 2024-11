Gdzie wyrzucić brudne słoiki? Szkło czy zmieszane? Nie wszyscy znają te zasady

Segregacja zmniejsza ilość śmieci na wysypiskach, jest korzystna zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi. Choć w Polsce już od dłuższego czasu musimy segregować odpady, to wciąż nie zawsze mamy wiedzę na temat tego, co i gdzie wyrzucać. Problematyczne mogą być na przykład słoiki – czy przed wyrzuceniem do kontenera trzeba je umyć i odkleić etykiety? Co z nakrętkami?

Reklama

Brudny słoik – wyrzucić czy umyć?

Brudne słoiki zawierające resztki jedzenia i etykiety są nierzadko wielkim znakiem zapytania dla segregujących. Czy można je wyrzucić do pojemnika na szkło, czy najpierw należy je umyć? Z takich słoików trzeba wyrzucić większe resztki. Jednak mycie nie jest konieczne – oczywiście można je wypłukać, jednak mycie, szczególnie takich resztek, które są trudne do usunięcia, nie jest konieczne – zużywa się bowiem na nie dużo wody.

Czytaj więcej Biznes Gdzie wyrzucić odpady medyczne? Zasady nie są proste. GIS wyjaśnia Niektóre leki przyjmujemy w domu w postaci zastrzyków. Są to na przykład leki przeciwzakrzepowe lub przeciwbólowe. Ze strzykawek i igieł na co dzień korzystają również diabetycy. Po ich użyciu pojawia się pytanie, gdzie wyrzucić tego typu odpady. Wyjaśnia to Główny Inspektorat Sanitarny.

Najważniejsze jest to, aby słoiki były puste. Jeśli są brudne, nie stanowi to problemu, są one bowiem oczyszczane podczas recyklingu. Trzeba wyrzucić je do zielonego pojemnika na odpady, bez względu na to, czy są całe, czy potłuczone – nie powinno się natomiast ich celowo tłuc.

Zdarzyć się może, że gmina wymaga mycia szkła przed wyrzuceniem. Jak wyjaśnia jednak na swojej stronie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, powinna ona zapewnić pozyskiwanie surowców o jak najlepszej jakości i jednocześnie nie obciążać przy tym nadmiernie mieszkańców i środowiska – a to oznacza, że nie powinna na przykład wymagać dodatkowego zużycia wody do umycia odpadów. „Brak jest technologicznego uzasadnienia wprowadzania dodatkowych wymagań dla mieszkańców dotyczących np. mycia odpadów opakowaniowych przed ich wyrzuceniem do śmieci, szczególnie w sytuacji, gdy takie wymagania nie są stawiane przez podmioty przetwarzające odpady” – czytamy.