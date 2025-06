Jak przypomina w komunikacie ZUS, rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody i sytuację zawodową - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Takie wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Nie można go otrzymać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów. ZUS wyjaśnia przy tym, iż wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Reklama

Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca do końca listopada. - Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września- podkreśla Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Co ważne, wniosek można złożyć tylko elektronicznie – przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portala Emp@tia. Zawiadomienia, które dotyczą świadczeń również będą przekazywane elektronicznie. Informację o przyznaniu wsparcia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS - również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).