Resort cyfryzacji ogłosił, że w aplikacji mObywatel 2.0 pojawiły się nowe dokumenty, dzięki którym swoje uprawnienia zawodowe potwierdzi ponad 360 tysięcy osób w Polsce, wpisanych do rejestru przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych. Jak podkreślono, elektroniczne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i prawo wykonywania zawodu położnej w aplikacji to odpowiednik tradycyjnej wersji dokumentu. Dzięki niemu osoby wpisane przez okręgową radę pielęgniarek i położnych do okręgowego rejestru pielęgniarek lub położnych, mogą potwierdzać swoje uprawnienia zawodowe za pomocą telefonu.

Będą kolejne dokumenty w aplikacji mObywatel 2.0

Ministerstwo przypomniało, że w mObywatelu 2.0 cyfrowych legitymacji mogą używać już między innymi uczennice i uczniowie, studenci i studentki, a także emeryci-renciści czy posiadacze Karty Dużej Rodziny. Za pomocą telefonu mogą potwierdzać swoje uprawnienia zawodowe między innymi posłowie i adwokaci. Zapowiedziano, że w przyszłości planujemy w aplikacji pojawią się legitymacje osoby niepełnosprawnej czy honorowego dawcy krwi.

Jak skorzystać z elektronicznego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Na stronie MC czytamy, że z elektronicznego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej można skorzystać, logując się do aplikacji mObywatel 2.0.

Trzeba potwierdzić tożsamość za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu, a następnie dodać pierwszy dokument, mDowód lub Diia.pl.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej przysługuje osobom, które: