Loty dronów mają być bezpieczne. Co zmieni nowa ustawa?

To, co zmieni nowa ustawa w lotach dronów, to przede wszystkim doprecyzowanie kompetencji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – mówi Mikołaj Doskocz, radca prawny, specjalista z zakresu prawa lotniczego.