Firmy nie mają planu na AI. Kto weźmie odpowiedzialność za algorytmy

Rodzime firmy coraz śmielej idą ścieżką innowacji, stawiając na systemy sztucznej inteligencji jako narzędzia optymalizujące biznes i umacniające ich konkurencyjność. Możliwości tej technologii w kontekście strategicznych decyzji dostrzega już 42 proc. polskich menedżerów – wynika z najnowszych badań SAS. Kłopot stanowią jednak liczne wyzwania. Choć dominują te związane z obawami pracowników (40 proc.) i brakami kompetencyjnymi w firmach (34 proc.), to lekceważone nie mogą być też bariery natury regulacyjnej. Już co trzeci badany zdaje sobie sprawę, że niepewna sytuacja prawna w kontekście AI to problem.

Reklama

Zminimalizować stronniczość

Świadomość to jedno, ale czy przedsiębiorcy są gotowi reagować na wyzwania regulacyjne? Najnowsze dane SAS wskazują, że co dziesiąta firma nie ma żadnego planu w zakresie dostosowania swoich technologii AI do przepisów. Chodzi m.in. zarówno o rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jak i unijny AI Act. Powód? Analitycy twierdzą, iż w 44 proc. przypadków to brak zrozumienia zapowiadanych rozwiązań prawnych.

Czytaj więcej Globalne Interesy Wielki protest gwiazd muzyki przeciw sztucznej inteligencji. „Może ich zastąpić" Ponad 200 twórców, wśród nich Pearl Jam, Bon Jovi, Katy Perry, Nicki Minaj, Billie Eilish czy spadkobiercy Franka Sinatry podpisało list otwarty przeciwko wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do naruszania i niszczenia ich dorobku.

Na poziomie Unii Europejskiej sztuczną inteligencję w ramy prawne wziął AI Act, przyjęty w marcu przez Parlament Europejski. Prace legislacyjne nad jego osadzeniem na polskim gruncie dopiero ruszają. W ramach pierwszego etapu konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji (MC) zapyta m.in., czy powinien powstać nowy, przeznaczony temu obszarowi organ nadzoru rynku. „Następne kroki obejmą przedstawienie założeń implementacji Aktu oraz, w późniejszym czasie, projektu aktu prawnego wdrażającego unijne rozporządzenie” – podał resort w komunikacie.

Zaznaczył przy tym, że to pierwsze tego typu na świecie prawo, które w sposób całościowy ma uregulować sektor AI. Jak tłumaczą w MC, regulacja bazuje na podejściu opartym na ryzyku, „uzależniając obowiązki dostawców i podmiotów wdrażających modele i systemy AI od potencjalnego ryzyka wyrządzenia szkód obywatelom, społeczeństwom i gospodarkom”.