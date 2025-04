Mimo że mają od trzech lat korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, na poniedziałkowej rozprawie apelacyjnej okazało się, że od czasu jego wydania zmarło kilku uczestników tego postępowania, nie ma jednak formalnego potwierdzenia. Radcowie Prokuratorii Generalnej wystąpili, aby pełnomocnicy strony powodowej to wykazali. Ci nie mają jednak dostępu do danych PESEL. Stanęło więc na tym, że sąd sam to zbada. W efekcie konieczne okazało się wyznaczenie kolejnej rozprawy, tym razem na koniec czerwca 2025 roku.

Afera Amber Gold. Na jakie kwoty opiewają roszczenia uczestników postępowania?

Dodajmy, że w ciągu siedmiu lat od złożenia pozwu grupowego do wydania wyroku SO też zmarło kilku uczestników (czyli tych, którzy dochodzą odszkodowania) i ich wyrok nie objął, gdyż – inaczej niż w zwykłym postępowaniu cywilnym – spadkobiercy nie wchodzą w miejsce zmarłego.

Do tego pozwu grupowego przyłączyło się 246 osób, a faktycznie grupa liczyła ich jeszcze więcej, gdyż niektóre roszczenia zgłosiły małżeństwa. Roszczenia poszczególnych osób liczą od kilkunastu tysięcy zł do ponad miliona. Wszyscy wnosili opłatę w wysokości 900 zł oraz ok. 0,5 proc. od swojego żądania na wpis sądowy. Pozwali oni Skarb Państwa, a konkretnie jako odpowiedzialnych za ich straty wskazali Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz i Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, zarzucając im zaniedbania w ściganiu procederu Amber Gold. Dokładniej mówiąc – że nie postawiły one w okresie od 22 stycznia 2010 r. do 17 sierpnia 2012 r. zarzutów członkom zarządu Amber Gold. Gdyby bowiem wszczęły takie działania bez zwłoki, tzn. na początku 2010 r., gdy Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w działaniach tej spółki, zapewne zamknęłaby ona niezwłocznie działalność – jak to się stało w sierpniu 2012 r. W konsekwencji poszkodowani – uczestnicy tego pozwu zbiorowego – nie ulokowaliby swoich pieniędzy w Amber Gold i nie ponieśliby strat.