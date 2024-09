Czy rządzący odpowiedzą za skutki powodzi? Adwokat wyjaśnia

Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego przewiduje wyrównanie przez państwo tzw. rzeczywistych strat powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka. To ułatwia dochodzenie odszkodowania ale z ograniczeniami. Na czym te ułatwienia one polegają?

Podstawowym ograniczeniem jest zakres przedmiotowy tej ustawy – dotyczy ona wybranych szkód związanych z aktualną sytuacją i ograniczeniami wprowadzanymi w czasie prowadzonej akcji ratowniczej, ewakuacji itp. na terenach dotkniętych stanem klęski żywiołowej. Nie są to więc szkody wynikające z ewentualnych zaniedbań w zakresie budowy lub utrzymania infrastruktury, jakie mogły mieć miejsce w latach ubiegłych. Drugim ograniczeniem jest wyłączenie możliwości dochodzenia w trybie tej ustawy utraconych korzyści. Kompensacją objęte są jedynie szkody rzeczywiste.

Dochodzenie roszczeń na podstawie tej ustawy jest jednak dla poszkodowanych prostsze.

Owszem, przewiduje ona szybką ścieżkę administracyjną w ramach której właściwy wojewoda niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 miesięcy) wydaje decyzję o odszkodowaniu, która jest ostateczna a odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Strona niezadowolona może w terminie 30 dni wnieść sprawę do sądu, co jednak nie wstrzymuje wypłaty odszkodowania przewidzianego decyzją. Co ważne od pozwu w takiej sprawie nie pobiera się opłaty sądowej.