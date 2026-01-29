Polskie promy na kroplówce, czyli gdzie i jak będą tankowały LNG

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są plany rozwoju infrastruktury LNG w polskich portach?

Jakie korzyści mogą przynieść inwestycje w promy zasilane LNG dla polskich armatorów?

W jaki sposób Unia Europejska wspiera rozbudowę infrastruktury promowej?

Najnowszy prom Unity Line i PŻM Jantar Unity miał chrzest 17 stycznia na Bulwarze Chrobrego w centrum Szczecina. To pierwszy polski prom wykorzystujący do napędu skroplony gaz ziemny (LNG). W Świnoujściu od 2025 r. działa terminal przystosowany do tankowania statków do bunkierki, z której gaz przetłaczany jest następnie na prom, jednak brakuje operatora świadczącego taką usługę. Dlatego - jak usłyszeliśmy w PŻM - prom Jantar Unity będzie musiał napełniać swoje zbiorniki w szwedzkim Trelleborgu.

Unity Line: Jantar jest tankowany w Polsce

Zaprzecza temu Unity Line. - Prom Jantar Unity nigdy nie był bunkrowany za granicą - pisze w mailu do redakcji Paweł Pluto-Prądzyński, dyrektor Unity Line. I tłumaczy dalej: - Skroplony gaz ziemny (LNG), którym jednostka jest zasilana, pochodzi z terminalu LNG w Świnoujściu. Bunkrowanie odbywa się od trzech, do czterech razy w tygodniu w portach polskich, przez polskich dostawców gazu LNG. Polsca Baltic Ferries posiada podpisaną umowę na dostawy paliwa LNG z Orlenem, zapewniając tym samym stałe i bezpieczne zaopatrzenie promu w LNG w porcie w Świnoujściu.

Orlen przyznaje, że ma doświadczenie operacyjne, pozwalające giełdowej spółce rozwijać w kolejnych latach usługi bunkrowania. „O wszystkich nowych projektach inwestycyjnych oraz kluczowych kontraktach informujemy za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji spółki w momencie ich rozpoczęcia” – zastrzega biuro prasowe Orlenu.