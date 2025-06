PKP Intercity sprzedało już niemal wszystkie bilety – ponad 90 procent. Zostało tylko kilka niewykupionych miejsc w wagonach z miejscami siedzącymi. Miejsca w kuszetkach zostały sprzedane w całości.

Reklama

Promocyjne ceny biletów w ofercie międzynarodowej Super Promo International zaczynają się od 44,90 EUR (około 193 zł) za miejsce siedzące w wagonie 2. klasy oraz od 69,90 EUR (około 301 zł) za miejsce w kuszetce. Sprzedaż prowadzona jest przez internet na stronie intercity.pl, w aplikacji PKP Intercity i w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów na połączenia międzynarodowe – poinformował przewoźnik.

Intercity Adriatic Express będzie kursował do Rijeki cztery razy w tygodniu

Adriatic Express podczas swojej podróży przejedzie przez cztery kraje: Czechy, Austrię, Słowenię, by dotrzeć do stacji końcowej, czyli Rijeki w Chorwacji. Pociąg będzie kursował cztery razy w tygodniu: we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a z Rijeki do Warszawy w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Jego trasa wyniesie około 1240 kilometrów i jest jednym z najdłuższych szlaków kolejowych dostępnych w Europie.

Podróżni będą mieli do dyspozycji dwa wagony z przedziałami klasy 2 oraz kuszetkę, czyli wagon z przedziałami, w których znajdują się rozkładane łóżka.