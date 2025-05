Pociągiem na wakacje do Chorwacji. Polacy zyskają nowe połączenie kolejowe

„Mamy wreszcie bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji; ruszamy od czerwca, cztery dni w tygodniu” - poinformował na portalu X premier Donald Tusk. Najtańszy bilet z Warszawy do Rijeki ma kosztować 200 zł. Całkowity czas podróży to niespełna 19 godzin.