20 maja samolot Airbus A330-300 rosyjskich linii lotniczych iFLY, lecący z Władywostoku do Moskwy, awaryjnie lądował na lotnisku w Chabarowsku z powodu „usterek technicznych” – poinformowała prokuratura transportowa Dalekiego Wschodu. Na pokładzie znajdowało się 345 pasażerów i 12 członków załogi. Nikt nie został ranny. Służby wyjaśniły, że samolot miał problemy z silnikiem. Zostało wszczęte dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia przepisów bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji statków powietrznych.

Reklama

Jak przypomina „The Moscow Times”, to już piąty przypadek awaryjnego lądowania samolotu rosyjskich linii lotniczych w ciągu tygodnia. W niedzielę 18 maja Boeing 757-200 linii czarterowej Azur Air, lecący z Kazania do miasta Dalaman w Turcji, awaryjnie lądował w Soczi z powodu awarii generatora w lewym silniku.

Wypadki lotnicze w Rosji. Aerofłot też ląduje awaryjnie

Tego samego dnia Boeing 737-800 linii lotniczych S7 Airlines, lecący z Nowosybirska do Irkucka, zmuszony był zawrócić na lotnisko z powodu awarii podwozia. Dzień wcześniej - 17 maja kolejny samolot pasażerski Airbus 320 linii S7 z 150 pasażerami na pokładzie, lecący z Gornoałtajska do Moskwy, awaryjnie lądował w Nowosybirsku. Tu też powodem był silnik. Awaryjnego lądowania nie uniknął też narodowy przewoźnik. Do awarii silnika doszło w samolocie Aerofłotu, który w sobotę leciał z Omska do Moskwy.

Międzynarodowe sankcje lotnicze nałożone na Rosję po jej inwazji na Ukrainę doprowadziły do ​​znacznego pogorszenia stanu technicznego flot rosyjskich przewoźników. Według opozycyjnej „Nowej Gazety”, w ciągu zaledwie 11 miesięcy 2024 roku odnotowano 208 „incydentów lotniczych” – o jedną czwartą więcej niż w 2023 roku.