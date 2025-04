Aerofłot lata po Rosji

24 lutego 2022 r. Waszyngton nałożył sankcje na eksport towarów lotniczych do Rosji. W szczególności, w przypadku samolotów dostarczanych za granicę, w których ponad 25 proc. części stanowiły części amerykańskie, wymagane było uzyskanie specjalnej licencji. Kilka dni później Aerofłotowi odebrano amerykańskie przywileje eksportowe i zakazano mu tankowania, serwisowania i naprawiania samolotów używanych przez firmę, a także sprzedaży części zamiennych.

Wszystko to doprowadziło do zapaści rosyjskiego sektora lotniczego, który przed agresją na Ukrainę był w ponad 80 proc. zależny od importu, głównie z krajów, które później wprowadziły sankcje. Sam Aerofłot pozostaje na garnuszku rosyjskich podatników. Po nałożeniu sankcji firma otrzymała ogromne dotacje budżetowe. Oficjalnie specjalny program wsparł 19 rosyjskich linii, ale 80 proc. pieniędzy trafiło do Aerofłotu.

Aerofłot jest największym przewoźnikiem Rosji pod względem floty, ruchu pasażerskiego i przychodów. Według własnych danych w 2024 roku linie grupy (także objęte sankcjami – Rossija obsługująca rosyjski reżim i tanie linie Pabieda) przewiozły 55,3 mln pasażerów (prawie połowę ruchu pasażerskiego wszystkich rosyjskich linii lotniczych), co stanowi wzrost o 16,8 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Łącznie w ubiegłym roku rosyjscy operatorzy zwiększyli przewozy o 5,9 proc., do 111,7 mln osób, podała Rosawiacja. Większość tego ruchu stanowiły loty krajowe.