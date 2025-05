Szefostwo powinno dostosować presję do możliwości

- Powodem wyrażania frustracji były rzeczy, które same w sobie wynikały z niepełnosprawności pana Watsona, takie jak jego niepunktualność i sposób pracy oraz fakt, że spędzał czas poza biurem projektowym. Gdyby jednak Roke Manor Research odpowiednio wcześniej podjęło kroki w celu zidentyfikowania, co i jak można dostosować z powodu specyfiki pana Watsona i zapewniło jemu oraz kierownikowi projektu niezbędne wsparcie, to jest całkiem prawdopodobne, że D.T. nie cierpiałby z powodu presji w pracy, a co za tym idzie – udałoby się uniknąć jego dyskryminujących zachowań".

Orzeczenie sądu pracy otwiera Robertowi Watsonowi drogę do otrzymania odszkodowania, którego wysokość zostanie ustalona na późniejszej rozprawie. Sąd oddalił inne roszczenia Watsona: o niesłuszne zwolnienie, a także dotyczące dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.