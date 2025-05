Tegoroczną edycję otworzy „Barbie” Grety Gerwig. Repertuar obfituje we współczesne hity, tytuły nagradzane na festiwalach, jak i w kultowe klasyki. Pokazy będą odbywać w każdy wtorek, czwartek i sobotę, od 3 czerwca do 6 września, w samym sercu Warszawy, tuż po zachodzie słońca.

W programie znajdują się pozycje zaspokajające różnorodne gusta i preferencje. Na wielkim plenerowym ekranie będzie można zobaczyć m.in. kultową „Casablankę” z 1942 roku (najstarszy film w całym zestawieniu!), monumentalny „Czas apokalipsy” Francisa Forda Coppoli, „Erin Brockovich”, „Pulp Fiction” czy współczesne klasyki, jak „Amelia”, „Incepcja” czy „Parasite”. Zaprezentowane zostaną również filmy z aktualnego repertuaru Kinoteki, m.in. tegoroczny laureat Oscara – „Konklawe”, szalona i elektryzująca „Substancja”, a także „Babygirl” z Nicole Kidman. Oczywiście nie zabraknie okazji do śmiechu – fani komedii powinni zwrócić uwagę na pokazy „Palm Springs”, „Big Lebowskiego”, „Seksmisji”, „Tajemnic Silver Lake” czy „Chłopaki nie płaczą”. Widzowie pragnący mocnych wrażeń nie powinni pominąć seansów takich jak: „Nienawiść”, „Taksówkarz”, „Joker” czy „Lśnienie”.

W tym roku po raz pierwszy, oprócz filmowych wieczorów, zaprosimy widzów także do udziału w silent disco. To wyjątkowa okazja, by w słuchawkach przetańczyć całą noc pod gwiazdami na Placu Defilad. Uczestnicy silent disco będą mieli do wyboru trzy ścieżki muzyczne, dzięki czemu każdy znajdzie rytm dla siebie. Zaplanowane są 4 wieczory z silent disco, w wybrane piątki: 27.06, 25.07, 22.08 oraz 05.09, w godzinach 22.00 - 03.00

Podobnie jak w ubiegłym roku, partnerem tytularnym tegorocznej edycji wydarzenia są Polskie Linie Lotnicze LOT. Przewoźnik na co dzień angażuje się we wspieranie kultury na swoich pokładach, docierając z przekazem do ponad 100 portów lotniczych na świecie. Za sprawą partnerstwa przy tym projekcie LOT pragnie nie tylko zaprosić widzów do wspólnego oglądania wyjątkowej selekcji filmów, lecz także zainspirować do odkrywania świata w całej jego różnorodności.

Dodatkowo pokazy filmowe będzie można umilić sobie produktami ze strefy gastronomicznej Kinoteki. Widzowie będą mogli skosztować pysznego popcornu, chrupiących nachosów oraz wybierać spośród orzeźwiających napojów. W tym roku także partnerzy projektu zadbali o moc atrakcji dla widzów i przygotowują specjalne niespodzianki dla uczestników kina plenerowego.

Partner tytularny wydarzenia podczas inauguracji oraz w każą sobotę zaprosi widzów do strefy promocyjnej Polskich Linii Lotniczych LOT, w której czekać będą niespodzianki z lotniczym akcentem, np. słynne jagodzianki serwowane na pokładach samolotów. Przewoźnik zorganizuje także specjalną strefę comfort, do której wejściówki będzie można wygrać w akcjach specjalnych m.in. w mediach społecznościowych PLL LOT i Kinoteki.

„Z ogromną radością obserwujemy dynamiczny rozwój naszego projektu. Jego popularność pokazuje, jak bardzo widzowie cenią sobie wspólne przeżywanie filmowych emocji pod gołym niebem. W tym roku postawiliśmy na współczesne hity, tytuły nagradzane na festiwalach oraz na kultowe klasyki. Mamy nadzieję, że ten repertuar spotka się z gorącym przyjęciem naszych widzów" - Maria Majchrzak, kuratorka programu.

Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Nie odwoływane są żadne seanse, a w przypadku złej pogody, pokazy przenoszone są do sali w Kinotece. W czerwcu i lipcu seanse rozpoczynają się o 21.30, natomiast w sierpniu i wrześniu o 20.30, czyli zaraz po zachodzie słońca.

Zapraszamy do wspólnego celebrowania kina pod gwiazdami na pokazach największego kina plenerowego w Polsce!

Miejsce kina plenerowego: Plac przed Kinoteką, Warszawa, Pl. Defilad od strony Al. Jerozolimskich (Pasaż K. Iłłakowiczówny)

Organizator: Kinoteka

Współorganizatorzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

Partner tytularny: Polskie Linie Lotnicze LOT

Partnerzy: Hisense, Wealthon, Xiaomi, TKMaxx, Pyszne.pl, Hortex, Bracia Sadownicy, Kinads Media

Patroni medialni: TVP Kultura, Rzeczpospolita, Filmweb, Stroer, VIVA!, KMAG, Radio Eska, Magazyn Pismo, SKM, eBilet NOW

Kuratorzy projektu: Karolina Fornal, Maria Majchrzak, Michał Konarski

Kontakt dla mediów: media@kinoteka.pl, +48 504 220 510

Projekty graficzne 3. edycji: @Mary Zaleska

Link do materiałów prasowych i pakietu zdjęć:

www.kinoteka.pl/wydarzenia/wydarzenia-na-zywo/lot-kino-letnie-w-strone-zachodzacego-slonca/

Załącznik 1. Harmonogram projekcji:

CZERWIEC (start o godz. 21:30)

3 czerwca (wtorek): Barbie (2023), reż. Greta Gerwig

5 czerwca (czwartek): Bogini Partenope (2024), reż. Paolo Sorrentino

7 czerwca (sobota): Wejście smoka (1973), reż. Robert Clouse

10 czerwca (wtorek): Palm Springs (2020), reż. Max Barbakow

12 czerwca (czwartek): Masz wiadomość (1998), reż. Nora Ephron

14 czerwca (sobota): Mandarynka (2015), reż. Sean Baker

17 czerwca (wtorek): Parasite (2019), reż. Joon-ho Bong

19 czerwca (czwartek): Czas Apokalipsy (1979), reż. Francis Ford Coppola

21 czerwca (sobota): Big Lebowski (1998), reż. Joel Coen

24 czerwca (wtorek): Nienawiść (1995), reż. Mathieu Kassovitz

26 czerwca (czwartek): Pamiętnik (2004), reż. Nick Cassavetes

27 czerwca (piątek): SILENT DISCO

28 czerwca (sobota): Substancja (2023), reż. Coralie Fargeat

LIPIEC (start o godz. 21:30)

1 lipca (wtorek): Pulp Fiction (1994), reż. Quentin Tarantino

3 lipca (czwartek): Konklawe (2023), reż. Edward Berger

5 lipca (sobota): Lśnienie (1980), reż. Stanley Kubrick

8 lipca (wtorek): Seks w Wielkim Mieście (2008), reż. Michael Patrick King

10 lipca (czwartek): Perfect Days (2023), reż. Wim Wenders

12 lipca (sobota): Joker (2019), reż. Todd Phillips

15 lipca (wtorek): Cztery wesela i pogrzeb (1994), reż. Mike Newell

17 lipca (czwartek): Taksówkarz (1976), reż. Martin Scorsese

19 lipca (sobota): Erin Brockovich (2000), reż. Steven Soderbergh

22 lipca (wtorek): Seksmisja (1984), reż. Juliusz Machulski

24 lipca (czwartek): Green Book (2018), reż. Peter Farrelly

25 lipca (piątek): SILENT DISCO

26 lipca (sobota): Incepcja (2010), reż. Christopher Nolan

29 lipca (wtorek): Gorący temat (2019), reż. Jay Roach

31 lipca (czwartek): Casablanca (1942), reż. Michael Curtiz

SIERPIEŃ (start o godz. 20:30)

2 sierpnia (sobota): La La Land (2016), reż. Damien Chazelle

5 sierpnia (wtorek): Spirited Away (2001), reż. Hayao Miyazaki

7 sierpnia (czwartek): Tajemnice Silver Lake (2018), reż. David Robert Mitchell

9 sierpnia (sobota): Skazani na Shawshank (1994), reż. Frank Darabont

12 sierpnia (wtorek): Cudowny chłopak (2017), reż. Stephen Chbosky

14 sierpnia (czwartek): Wilk z Wall Street (2013), reż. Martin Scorsese

16 sierpnia (sobota): Narodziny gwiazdy (2018), reż. Bradley Cooper

19 sierpnia (wtorek): Chłopaki nie płaczą (2000), reż. Olaf Lubaszenko

21 sierpnia (czwartek): Kocha, lubi, szanuje (2011), reż. Glenn Ficarra, John Requa

22 sierpnia (piątek): SILENT DISCO

23 sierpnia (sobota): Matrix (1999), reż. Lana Wachowski, Lilly Wachowski

26 sierpnia (wtorek): Amelia (2001), reż. Jean-Pierre Jeunet

28 sierpnia (czwartek): Kultowy Klasyk od Splat! FilmFest

30 sierpnia (sobota): Babygirl (2023), reż. Halina Reijn

WRZESIEŃ (start o godz. 20:30)

2 września (wtorek): Wielki Gatsby (2013), reż. Baz Luhrmann

4 września (czwartek): Tamte dni, tamte noce (2017), reż. Luca Guadagnino

5 września (piątek): SILENT DISCO

6 września (sobota): Emilia Pérez (2024), reż. Jacques Audiard

Rzeczpospolita jest patronem medialnym wydarzenia