Został wyśledzony i aresztowany. I wiadomo, że w tym biznesie nie był sam. Pomagało mu dwóch Łotyszy, inżynier lotnictwa i biznesmen, którzy wyjątkowo często odwiedzali Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA).

Rosyjska agresja pomogła rozwinąć biznes szmuglerom

56-letni Douglas Edward Robertson z Olathe, w Kansasie przyznał się do udziału w szmuglowaniu do Rosji zaawansowanych technologicznie komponentów do awioniki, nawigacji i komunikacji. Jak teraz informuje Robertson, który był założycielem firmy KanRus Trading Company robił to, mimo że są to towary, których eksport do Rosji jest obłożony sankcjami od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.

Ale wszyscy trzej prowadzili nielegalną działalność już wcześniej. Od 2020 szmuglowali z USA do Rosji półprzewodniki, które podlegały ograniczeniom kontroli eksportu w USA, ponieważ były wykorzystywane przez rosyjskie wojsko. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę KanRus tylko rozwinął biznes.

„Robertson, jak sam się przyznał, nielegalnie sprzedawał Rosjanom zaawansowaną technologicznie awionikę, robiąc to wbrew obowiązującemu amerykańskiemu prawu. Departament Sprawiedliwości USA nie będzie tolerował działalności osób, które osłabiają efektywność kontroli eksportu, która chroni krytyczne technologie amerykańskie i tym samym wspierają rosyjską agresję na Ukrainę” — czytamy w oświadczeniu Matthew Olsena, amerykańskiego prokuratora, który prowadzi tę sprawę. Oddzielne dochodzenie prowadziło także FBI.