Jak w takim razie podróżuje prezydent kraju, Władimir Putin?

To pytanie jest szczególnie aktualne po katastrofach, w jakich ostatnio zginęli prezydent Iranu Ebrahim Raisi i wiceprezydent Malawi, Saulos Chilima. –Bezpiecznie – zapewnia rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

– Cała flota, która przewozi obywateli naszego kraju, także jest serwisowana na odpowiednim poziomie. W naszym kraju obowiązują bardzo restrykcyjne zasady i są one rygorystycznie przestrzegane. Mamy od tego odpowiednie agencje, które zajmują się monitorowaniem sytuacji. I ten system działa bez zarzutu. Natomiast prezydent Rosji korzysta z maszyn krajowej produkcji. To sprawdzone i niezawodne maszyny. Oczywiście wymagają one specjalnego serwisowania, ponieważ są bardzo zaawansowane technologicznie – mówił Pieskow w rozmowie z agencją TASS.

Specjalna jednostka

Flotę, z której korzysta Putin oraz najwyżsi przedstawiciele rosyjskiej administracji, w tym szef dyplomacji Siergiej Ławrow, w czasie dalszych podróży utrzymuje specjalna jednostka wydzielona z należącej do Grupy Aerofłotu linii Rossija. Bazę do jej stworzenia stanowiła eskadra stworzona 68 lat temu. Zatrudnionych jest tam 2,5 tysiąca osób, w większości wykształconych poza Rosją inżynierów i mechaników. Do przewozu najważniejszych osób w państwie używane są samoloty Il-96 i Tu-214 oraz helikoptery Mi38.