Co dalej z CPK? Jest deklaracja premiera Donalda Tuska

– Realne wejście na plac budowy to przełom 2026 i 2027 r. – poinformował wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podczas rozpoczętego w Poznaniu w środę X Kongresu Rozwoju Transportu. Jak podkreślił, jest realistą, jeżeli chodzi o podejście do publicznych pieniędzy, a projekt będzie realizowany właśnie z tych środków. - Pośpiech nie jest wskazany, jeżeli chodzi o projektowanie czegoś, co będzie na naszym terenie nowością. Linie wysokich parametrów to nieco inne kwestie techniczne niż to, co do tej pory robimy – modernizujemy infrastrukturę do parametrów 160 km/h – powiedział Malepszak.

- Budowa Kolei Dużych Prędkości stanowi jedno z kluczowych wyzwań, które mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem innych środków transportu, takich jak samochody i samoloty – stwierdził Czesław Warsewicz, przewodniczący rady klastra Luxtorpeda 2.0.

Polskie firmy zaapelowały do Donalda Tuska: Nie porzucajcie projektu CPK

Za budową CPK opowiedział się także polski biznes. W kwietniu związek pracodawców RPPG, zrzeszający 19 firm (w tym Fakro, Adamed, Maspex, Synthos czy Wielton), wystosował list do premiera Donalda Tuska, w którym przekonywał do zrealizowania inwestycji.

Przedsiębiorcy przedstawili solidne argumenty. Ich zdaniem CPK jako wielki punkt przesiadkowy i przeładunkowy „jest projektem podnoszącym globalną konkurencyjność polskiej gospodarki i przynoszącym szereg innych korzyści gospodarczych”. Zapewniają, że nie jest to projekt polityczny, bo raporty dotyczące projektu budowy CPK, które powstawały na potrzeby władz państwowych na przestrzeni całej historii III RP, jednoznacznie wskazują na konieczność rozpoczęcia tej inwestycji.

W liście do premiera organizacja powołała się na analityczne opracowania kompetentnych instytucji i organizacji (między innymi IATA, EY, AT Kerney), z których wynika, że CPK byłby bodźcem dla polskiej gospodarki, a w konsekwencji nowego strumienia dochodów budżetowych.