- To nie wygląda tak czarno, ani tak źle – napisał „Rz” pełnomocnik zarządu Portu Szczecin w reakcji na artykuł o planowanej sprzedaży terminala Andreas. Mimo, że „Rzeczpospolita” na tydzień przed publikacją tekstu wysłała pytania do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, odpowiedź dostaliśmy bardzo lakoniczną – że zarząd nie jest uprawniony do wypowiadania się nt. spółek, które działają na jego terenie. W drugim mailu był link do strategii portu z... 2014 r.

Jak wygląda przyszłość Adnreasa zdaniem portu w Szczecinie?

Jednak w kilka godzin po publikacji dostaliśmy obszerną odpowiedź, w której spółka twierdzi, że „Rzeczpospolita” opisała sprawę w sposób tendencyjny, który sprawił, że media „wykorzystują zdania artykułu do szerzenia swoich antyniemieckich fobii”.

- Temat, o którym Pani pisze jest nam doskonale znany i wcale to nie wygląda tak czarno, ani tak źle jak Pani napisała. Zmiany własnościowe w opisywanej prywatnej spółce są przez nas śledzone i jesteśmy z tą spółką w częstym kontakcie, żywo interesując się zachodzącymi w tej spółce zmianami własnościowymi – pisze Rafał Zahorski, pełnomocnik ds. rozwoju portów. Dodaje, że terminal Andreas przeładował w 2023 roku jedynie 10 proc. całkowitych przeładunków zbóż w Zachodniopomorskiem.

- Terminal Andreas nie jest jedynym, jest jednym z 8 terminali świadczących usługi obsługi zbóż w portach Szczecin i Świnoujście (dodać należy także możliwości portów morskich w Kołobrzegu czy Stepnicy tutaj pominiętych), a ich potencjał nie przekroczył 300 tys. ton, co stanowi zaledwie 7,4 proc. potencjału portów Szczecin i Świnoujście i zarazem 2,5 proc. potencjału polskich głównych portów: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście – pisze Rafał Zahorski, porównując potencjał przeładunkowy terminali zbożowych do ogólnych możliwości polskich portów (o których „Rz” w artykule nie pisała).

Przedstawiciel portu w Szczecinie nie zgadza się stanowczo z informacjami redakcji, że terminal Andreas zmieni swój profil działalności (czego nasi rozmówcy są pewni). Zdaniem przedstawiciela portu, zarząd nic o tym nie wie. - Nie jest nam również znany fakt jakoby Andreas nawet z nowym właścicielem chciał zakończyć obsługę zbóż – mowa jest o dywersyfikacji i rozszerzeniu palety ich usług, a także obsłudze innych grup towarowych – kończy pełnomocnik ds. rozwoju portów z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.