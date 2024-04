Czytaj więcej Transport Najbardziej punktualne linie lotnicze na świecie. Dobra pozycja LOT Według Cirium, firmy zajmującej się analizami ruchu lotniczego, najbardziej punktualną linią lotniczą na świecie jest kolumbijska Avianca. A w Europie niskokosztowa hiszpańska Iberia Express.

W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla czterech portów europejskich — paryski Charles de Gaulle jest na 6. miejscu (rok temu na 5.), Monachium zjechało z miejsca 7. na 8., a Zurich z 8. na 9. Z 6. na 10 spadło lotnisko w Stambule, które z pewnością jest imponujące, ale trudne, zwłaszcza dla pasażerów przesiadkowych, z ogromnymi dystansami do pokonania.

Lotnisko Chopina poza rankingiem

Dopiero na 24. miejscu uplasowało się pierwsze lotnisko amerykańskie — to Seattle Tacoma i był to spadek o 6. pozycji w stosunku do zeszłorocznego rankingu. Nowojorskie lotnisko LaGuardia znajduje się na 33. miejscu, a drugi port obsługujący to miasto, JFK na 93.

Czytaj więcej Transport Ranking troski o pasażerów AirHelp: LOT na podium Polskie Linie Lotnicze LOT awansowały do pierwszej trójki linii najlepszych na świecie. Zajęły trzecie miejsce w światowym rankingu AirHelp Score 2023. Liderem pozostały katarskie Qatar Airways, na drugim miejscu znalazły się niskokosztowe Eurowings.

Skytrax nie podał w tym roku miejsc w rankingu Lotniska Chopina w Warszawie. Wiadomo tylko, ze pozostaje ono portem „trzygwiazdkowym”. Rok temu uplasowało się na 52. pozycji. Cztery gwiazdki (najwyższa ocena, to 5 gwiazdek), czyli o jedno „oczko” więcej, niż wynosi ogólna ocena, pasażerowie przyznali za umiarkowane ceny w restauracjach, dostępność bankomatów i bezpłatnej wody do picia, miejsca do zabaw dla dzieci, stan wózków bagażowych, czytelność oznaczeń, oraz jasność komunikatów, a także krótki czas oczekiwania na odprawę biletowo-bagażową i do kontroli bezpieczeństwa. Jedyna ‚,piątka”, jaką pasażerowie nagrodzili Chopina, to bezpłatne i dobrze działające wifi.

Za najlepsze lotnisko w naszym regionie głosujący pasażerowie uznali Budapeszt.