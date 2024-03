Wróciło zasilanie w niemieckiej gigafabryce Tesli. Elon Musk ocenia starty

Niemiecka fabryka Tesli tuż przed sabotażem doszła do maksymalnej wydajności, czyli produkcji po ponad 1000 aut dziennie, czyli 375 tysięcy rocznie. Ale Elon Musk miał jeszcze większe plany, bo docelowo chce tam produkować milion aut rocznie. Tak wielkiej fabryki samochodów nie ma jeszcze w Europie.

Nadal nie zostały jeszcze oszacowane straty, jakie Tesla poniesie w wyniku tego sabotażu. Wiadomo jedynie, że nie zostało wyprodukowanych (jak na razie) ok. 7 tysięcy samochodów Modelu Y, których cena zaczyna się od 44,99 tys. euro. To dałoby straty w wysokości ok 324 mln euro. Wcześniej analitycy wyliczyli, że gdyby przerwa w produkcji potrwała 10 dni, bądź dłużej, to znalazłoby to odzwierciedlenie w wynikach Tesli za I kwartał 2024.

Ucierpiał także kurs akcji Tesli, które od poniedziałku, 4 marca, czyli ostatniego zamknięcia przed podpaleniem straciły 6,5 proc.