Powodem, dla którego Transport Security Administration rozpoczyna program testowania samoobsługowej kontroli bezpieczeństwa we współpracy z Departament of Homeland Security (DHS), jest chęć usprawnienia obsługi pasażerów. TSA podkreśla, że nie chodzi o zwalnianie czy zmniejszanie liczby pracowników kontroli pracujących na amerykańskich lotniskach. System był już testowany w wewnętrznej placówce przeznaczonej do sprawdzania nowych rozwiązań w Arlington w Virginii.

Arsenał gotowy do użycia

Otwarte pozostaje pytanie, czy pasażerowie przekonają się do tego rozwiązania. A także kwestia tego, czy przeprowadzona w trybie samoobsługi kontrola na pewno pozwoli zatrzymać niebezpieczne przedmioty. Jak zauważa CNN, w 2023 roku TSA przechwyciło rekordowe 6737 sztuk broni palnej, którą pasażerowie próbowali wnieść na pokład samolotów. 93 procent tego arsenału było załadowane i gotowe do użycia.