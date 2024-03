FAA krytykuje Boeinga i głównego kooperanta

Boeing ma przedłożyć urzędowi lotnictwa w ciągu 90 dni kompletny plan działań zaradczych wobec systemowych problemów kontroli jakości, który ma uwzględniać wnioski z audytu i zalecenia komisji niezależnych ekspertów. Ci ostatni stwierdzili np. poważne luki w systemie bezpieczeństwa dotyczące złożonych procedur, co czasem dezorientowało samych pracowników przy taśmie.

Uwagę mediów przyciągnęły też rozmowy Boeinga o powrocie Spirit AeroSystems do koncernu. Obie firmy prowadzą już rozmowy, ale ich efekt może pojawić się najwcześniej za kilka tygodni. Nie ma też pewności, że dojdzie do wchłonięcia kooperanta. To i odroczenie planów Boeinga zwiększenia rytmu produkcji może mu pomóc w zarządzaniu łańcuchem dostaw, ale nie przyczyni się w żaden sposób do pozbycia się problemów z kontrolą jakości.

W obecnej sytuacji Boeing nie miał specjalnego wyjścia, poza zaproponowaniem rozmów o fuzji. W tym posunięciu chodzi o zapewnienie realizacji i ochronę programu produkcji B737 MAX wobec konkurencji Airbusa — uznali analitycy z banku Jefferies. Seth Seifman, analityk z J. P. Morgan jest zdania, że taka umowa o fuzji dałaby Boeingowi większy wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw. Nie ma to jednak związku z kontrolą jakości w procesie produkcji.