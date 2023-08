Uber śladem Bolta? Nie tylko podsłuch, ale i kamera w taxi

Kolejne platformy łączące pasażerów z licencjonowanymi kierowcami taxi myślą o uruchomieniu nad Wisłą systemów, które pozwoliłyby nagrywać to, co dzieje się w kabinie taksówki – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Jak pisaliśmy, pierwszy jest Bolt, który od początku przyszłego tygodnia startuje w czterech polskich miastach z testami usługi rejestrowania dźwięku podczas kursu, i to bez wiedzy podsłuchiwanego. Teraz inne rozwiązanie może wdrożyć Uber, wyposażając swoje pojazdy w kamery wideo. Podobne systemy firma ta stosuje już m.in. we Francji.

Pasażer w obiektywie

Uber rozpoczął testowanie nagrań audio już w 2019 r. Pilotaż uruchomiono w Ameryce Łacińskiej i jest rozszerzany o kolejne państwa (USA, Pakistan, Egipt, Nigeria). We Francji gigant zdecydował się wyłożyć 0,5 mln dol. na wyposażenie kierowców w kamery pokładowe, które rejestrują trasę i wnętrze auta. Decyzje co do wprowadzenia tych rozwiązań nad Wisłą jeszcze nie zapadły.

Jak podkreśla Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający ds. pasażerów w Uber CEE, implementacja jakichkolwiek rozwiązań dostępnych w innych krajach musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa. – Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie temat rejestrowania audio i wideo budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, dlatego oceniamy możliwość wprowadzenia tej funkcji. Mamy jednak nadzieję, że rozwiązania technologiczne upowszechnią się na tyle, że staną się standardem dla całej branży, tak jak stało się z weryfikacją kierowców w czasie rzeczywistym – komentuje Konowrocki. – Uber wprowadził to rozwiązanie w Polsce już w 2019 r., a obecnie jest to wymóg prawny. To doskonały przykład tego, jak tego typu rozwiązania realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa – kontynuuje.

Rejestratorów obrazu i dźwięku w swoich samochodach nie ma inna popularna platforma przewozowa, FreeNow. Na razie. W centrali firmy nie chcieli nam bowiem jednoznacznie powiedzieć, czy wykluczają stosowanie takich rozwiązań na polskim rynku w przyszłości.