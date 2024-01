Koniec Australian Open, teraz Taszkient. Wiadomo, gdzie zagra Hubert Hurkacz

Skład naszej drużyny stworzą ponadto Maks Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki oraz Kamil Majchrzak, który wrócił do międzynarodowej rywalizacji po zawieszeniu za złamanie przepisów antydopingowych. Kadrę, którą powołał kapitan Mariusz Fyrstenberg, uzupełni junior Tomasz Berkieta. 17-latek zadebiutował w reprezentacji podczas wrześniowego meczu z Barbadosem (4:0), a do Uzbekistanu poleci prosto z Australian Open.

- Mamy mocny skład. Cieszę się, że zagra Hubert, bo to jeden z najlepszych tenisistów na świecie i jest w bardzo dobrej formie. Mamy też Kaśnikowskiego, który małymi kroczkami pnie się w rankingu, a jego tenis też idzie w górę, jest coraz bardziej ofensywny i skuteczny. Majchrzak z kolei po rocznej przerwie wrócił na korty i od pierwszych startów pokazuje, że potrafi dobrze grać. Ma szansę szybko wrócić do czołówki, a ze swoim doświadczeniem będzie dużym wzmocnieniem kadry. Ta trójka singlistów tworzy naprawdę fajną i solidną drużynę - zapewnia Fyrstenberg.

Hubert Hurkacz wraca do gry. Teraz Puchar Davisa

Kapitan chwali także pozostałych kadrowiczów. - Zieliński bardzo dobrze spisuje się w Australian Open, a i Drzewiecki od początku sezonu jest w formie. Razem z Piotrkiem Matuszewskim wygrał jednego challengera, a w drugim byli w finale. Ten ostatni też coraz mocniej puka do reprezentacji. Będzie z nami także junior Berkieta. Ma niesamowitą rękę do gry, a teraz jego zadaniem jest przeniesienie tego wszystkiego do zawodowego touru — wyjaśnia.

Dwudniowa rywalizacja w Taszkiencie będzie się toczyć na twardym korcie hali Humo Arena. W piątek o godz. 10.00 czasu polskiego rozpocznie się pierwszy z dwóch meczów singlowych, po nim dojdzie do kolejnego. Dzień później o godz. 9.00 na kort wyjdą deble, po nich zaplanowano mecze gry pojedynczej. Stawką spotkania jest awans do I Grupy Światowej, stanowiącej bezpośrednie zaplecze elity rywalizującej o Puchar Davisa. Polska w rankingu narodowych drużyn prowadzonych przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) zajmuje 51. miejsce, Uzbekistan jest 36.