Hubert Hurkacz nie zagra w półfinale Australian Open

Będzie sporo opowieści o tym, że w spotkaniu Hurkacz – Miedwiediew polski tenisista zdobył więcej punktów, że niekiedy pokazywał porywające akcje, zachwycał widzów na Rod Laver Arena znakomitą szybkością i refleksem, także wyobraźnią przy wielu wygranych piłkach, ale niestety, za styl dodatkowych punktów nie ma.

Reklama

Po czterech godzinach bardzo wyrównanego meczu wygrał trzeci tenisista świata, mistrz przetrwania, „ośmiornica” – jak mawiają koledzy, od drugiego seta wyglądający na zmęczonego, ale niezmiennie odbijający skutecznie nawet bardzo mocne piłki.

Czytaj więcej Tenis Australian Open. Hurkacz poczuł głód wygrywania Polak awansował po raz pierwszy do ćwierćfinału Australian Open i w środę zagra z Daniiłem Miedwiediewem.

Ważnych chwil w tym spotkaniu było kilka – najpierw ostrożny początek, podczas którego obaj sprawdzali wybraną taktykę gry (lepiej zaczął Miediwiediew, prowadził 2:0), potem tie-break (zawsze musi być w meczu Hurkacza) też dla Rosjanina.

Świetny drugi set Polaka i równie mocna kontra rywala w trzecim znów kazały myśleć z troską o dalszym ciągu spotkania, ale gdy w czwartym secie Hubert odrobił stratę przełamania od 2:4 do 5:4 i wyrównał stan meczu wróciła nadzieja. Trwała niemal cały piąty set, choć to znów Miedwiediew okazał się lepszy, nawet jeśli wyglądał na takiego, który przewróci się za chwilę o własne nogi. Hubert Hurkacz oczywiście walczył do ostatniej piłki, w tej dziedzinie jest już mistrzem. Przy stanie 4:5, 15-40 obronił jedną piłkę meczową, druga – świetny skrót – była poza zasięgiem.