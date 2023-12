Zenon Martyniuk zaśpiewa na Sylwestrze Marzeń nowej TVP

Dla widzów Dwójki i publiczności w Zakopanem w sylwestrową noc zaśpiewają również Lisha and The Men (Joanna Liszowska wykona m.in. utwór niespodziankę), duet Mezo&Liber, Marco Bocchino finalistka najnowszego „The Voice of Poland”, pochodząca z Kenii Becky Sangolo, wokalista i kompozytor Dominik Dudek, „faceci wierzący w sukces”, czyli grupa Felivers, Karolina Stanisławczyk, doskonale znany fanom ,,The Voice of Poland” Paweł Kozicz, wschodząca gwiazda polskiej sceny muzycznej Tomash, a także Steve, Toni, Ski oraz Balja znani jako S.T.S.B. fka Fun Factory – legenda gatunku eurodance, twórcy takich hitów jak „Celebration” czy „I Wanna B With U”.

Sylwester Marzeń. Disco i funky

Znakiem firmowym tegorocznego Sylwestra Marzeń będzie muzyczna różnorodność: pop, rock, funk, hip-hop i „nieśmiertelne disco”. Z całą pewnością zaskoczeniem okażą się nowe i nieoczywiste aranżacje wielkich dyskotekowych przebojów.

Czytaj więcej Plus Minus Łukasz L.U.C. Rostkowski: Żyjemy w cyrku wielkiej skali Nasza orkiestra ma misję: dialog, pokój i miłość. Ale już przestawałem wierzyć, że jest sens o to wszystko walczyć muzyką. Ludzie wolą rapy o hajsie lub lekkie piosnki o życiu. Nie widziałem przestrzeni na merytoryczną debatę. Aż wybuchła wojna na Ukrainie. L.U.C., raper, muzyk, dyrygent Rebel Babel Ensemble

Artyści wykonają polskie i zagraniczne hity – znane i uwielbiane przez wszystkich miłośników dobrej zabawy, ale usłyszymy także piosenki zupełnie nowe lub takie, które niedawno debiutowały na listach przebojów. Gwiazdy zaśpiewają po polsku, angielsku, włosku, hiszpańsku. Młode pokolenie wykonawców spotka się z muzycznymi legendami. Nie zabraknie naprawdę wyjątkowych duetów, widowiskowych kreacji i zaskakujących wcieleń gwiazd. Niektóre będą nawiązywać do kultowych scen ze słynnych filmów oraz stylu wielkich ikon popkultury.

Za sprawą multimediów, efektów pirotechnicznych i widowiskowej scenografii widzowie „Sylwestra Marzeń z Dwójką” staną się uczestnikami wyjątkowego muzycznego spektaklu z udziałem najjaśniejszych gwiazd polskiej estrady oraz gości z zagranicy.

O oprawę choreograficzną zadbają tancerze Agustina Egurroli. Sylwestrowy koncert poprowadzą: Izabella Krzan, Tomasz Kammel i Rafał Brzozowski. Za kulisami prowadzących wspierać będą Ania Lewandowska i Marta Surnik.