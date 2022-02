Premier chce zgody KE na dopłaty do nawozów

- Apeluję do Komisji Europejskiej, aby jak najszybciej udzieliła zgody na dopłaty do nawozów. Pozwólcie na to, żebyśmy mogli pomagać polskim rolnikom – mówił w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki w czasie posiedzenia komisji rolnictwa.