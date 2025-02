Dlaczego ludzie „ćpają” od zawsze? „Na prochach" w Teatrze Syrena

Kiedy film?

Zaplanowaliśmy zdjęcia na sierpień. Złożyliśmy wniosek do PISF-u. Trzymajmy kciuki.

Kierowany przez pana Teatr Śląski zarówno tytułami, jak i przywiązaniem do języka śląskiego, pielęgnuje tradycje regionu. Co uważa pan za najważniejsze osiągnięcia, włączając w to nową premierę „Tkoczy” Mai Kleczewskiej?

To chyba nie jest pytanie do mnie. Trzeba spytać naszych widzów, czy nasz teatr jest ich miejscem spotkań, wzruszeń, refleksji. Konsekwentnie staram się realizować program z realizatorami o klasie i umiejętnościach najwyższej proby, takich jak Jan Klata, Maja Kleczewska, Agata Duda-Gracz, Marcin Wierzchowski czy Małgorzata Bogajewska. Chodzi o to, żeby pojawiały się współczesne tematy oraz klasyka, która rezonuje ze współczesnością. I przede wszystkim śląskość jako coś, co może być sposobem na artystyczny i społeczny opis rzeczywistości za oknem. Myślę, że wysoka frekwencja jest dowodem na to, że obraliśmy słuszną drogę.

Również w stołecznym Studio gra pan „Byka” Twardocha. Jak to jest być Ślązakiem i polską gwiazdą, rozpiętą między tradycją a chęcią wyzwolenia się z niej?

„Byk” w Studio jest dla mnie wielką radością i wyzwaniem, bo tam grają i grały naprawdę wielkie gwiazdy. Ja się do nich nie zaliczam. Jestem prostym facetem ze Śląsku, który bawi się w teatr i czasem udaje mu się ze sceny powiedzieć kilka istotnych rzeczy. Między innymi o swojej skomplikowanej tożsamości, słowami Twardocha, ale też moimi, i słowami Romana Osadnika, dyrektora Teatru Studio, który należy do tego samego plemienia co Twardoch i ja. To on zaprosił ten tytuł do swojego teatru. Również dlatego, że jest Ślązakiem.

Co przygotowuje pan ze Szczepanem Twardochem w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie?

W kwietniu rozpoczynamy próby premierowego tekstu Szczepana, napisanego specjalnie dla Teatru im. Słowackiego. Obaj będziemy reżyserować, tak jak w przypadku „Byka”. Reszta jest milczeniem. Na razie…

Pośmiał się pan ze stereotypów śląskich w filmie „Zgon przed weselem” w Netfliksie?

Cóż, czasem wykorzystuję swój nabyty drogą edukacji zawód na planie filmowym. Cieszę się, że ten film jest w dziesiątce najchętniej oglądanych propozycji Netfliksa na świecie.