Jan Klata dyrektorem Narodowego. Jan Englert żegna się „Hamletem”

W latach Klata 2013–2017 był dyrektorem Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Znalazł się wtedy na muszce krakowskiej prawicy, która zorganizowała „spontaniczny” protest, przerywając spektakl „Do Damaszku” okrzykami „Hańba”, którą było zachowanie protestujących.

Sukcesem była adaptacja „Trylogii” Henryka Sienkiewicza (Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 2009), która zyskała nowy wymiar po katastrofie smoleńskiej. Za inscenizację osadzonego w Watykanie „Króla Leara” Williama Szekspira (2013) Klata został laureatem Złotego Yoricka na Festiwalu Szekspirowskim.

Idzie o miejsce do namysłu wspólnoty nad sobą, dokonywanej z bezwzględną uczciwością przy pomocy najwyższej jakości środków artystycznych Jan Klata, fragment programu dla Teatru Narodowego

Ostatnio Klata pracował m.in. w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, gdzie wystawił „Act of Killing”, „Państwo”, a także w Wybrzeżu w Gdańsku – tam powstało „Wyzwolenie”. W Katowicach zrealizował „Folwark zwierzęcy”, w Poznaniu zaś w Nowym „Sen nocy letniej”.

„Boże igrzysko" w Narodowym

W swoim programie konkursowym Jan Klata przywołuje hasło Stanisława Wyspiańskiego „Co jest w Polsce – do myślenia”: „Idzie o miejsce do namysłu wspólnoty nad sobą, dokonywanej z bezwzględną uczciwością przy pomocy najwyższej jakości środków artystycznych” – napisał, wspominając o „teatrze opartym na wielkiej literaturze, z niej się wywodzącym, ale autonomicznym jako sceniczna poezja, nie ilustracja tekstu”. Nowy dyrektor chce powrócić do tradycji Spotkań Teatrów Narodowych i zapraszania wybitnych zagranicznych reżyserów.

Planując pięć sezonów dyrekcji, zaproponował bloki tematyczne. Pod szyldem „Mitologie polskie” zamierza zrealizować m.in. „Termopile polskie” Micińskiego, w których przegląda się los Rosji, Ukrainy i Polski, a także światową prapremierę „Bożego igrzyska” Normana Daviesa. Poza klasykami – Zapolską, Słowackim, Mickiewiczem – proponuje „Między ustami a brzegiem pucharu” Rodziewiczównej. W cyklu „Portret wielokrotny”, poświęconym ludzkiej jednostce, są m.in. „Niebezpieczne związki” de Laclosa, „Frankenstein” Shelley, „Pożegnanie jesieni” Witkacego i „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” Krasickiego.