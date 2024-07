Na liście najdłużej granych na Broadwayu spektakli wszech czasów „Wicked” zajmuje czwartą pozycję. Wyprzedzają go jedynie trzy legendarne tytuły: „Phantom of the Opera”, „Chicago” oraz „Król Lew”. „Wicked” ma szansę poprawienia pozycji, bo od czasu premiery w 2003 roku musical zagrano już osiem tysięcy razy i nadal można go oglądać w tym samym Gershwin Theatre. W 2006 roku podbił również londyński West End, gdzie zajmuje piątą pozycję na liście musicali wszech czasów.

„Wicked” można też oglądać w innych krajach, ale wszędzie pojawia się pod angielskim tytułem, który można przetłumaczyć na kilka sposobów: niegodziwy, nikczemny, złowrogi, niecny, grzeszny. Określenie to odnosi się do głównych bohaterek tej opowieści – Glindy i Elfaby, które są czarownicami.

Najpierw „Wicked”, potem „Czarnoksiężnik z krainy Oz”

„Wicked” to bowiem prequel najpopularniejszej w literaturze angielskiej fantastycznej opowieści dla dzieci „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Unieśmiertelnił ją słynny film z Judy Garland w roli Dorotki i piosenka, która stała się amerykańskim standardem – „Over the Rainbow”.

Jej siedem pierwszych nut wykorzystał w swej muzyce kompozytor i autor tekstów do piosenek „Wicked” Stephen Schwartz. Libretto napisane przez Winnie Holzman nawiązuje do „Czarnoksiężnika z krainy Oz”, w którym pojawia się Elfaba – Zła Czarownica z Zachodu.