Czy Donald Tusk odda Teatr Słowackiego? Zespół czuje się zdradzony

„Dziady", czyli pretekst dla prawicy

Powodem szykan była premiera „Dziadów” Mai Kleczewskiej z motywem Strajku Kobiet. Był to najostrzejszy przejaw cenzury politycznej i ekonomicznej Zjednoczonej Prawicy, resort kultury wycofał się bowiem jednocześnie z pomysłu współprowadzenia teatru, co oznaczało utratę wielomilionowej dotacji, wcześniej już zadeklarowanej.

Zespół nie rozumie obecnej sytuacji i postępowania radnych KO w głosowaniu na Jana Klęczara, obecnego wojewodę małopolskiego z ramienia PSL. Znowu musiało pójść o partykularne interesy, zaś rządowa koalicja straciła ważny region.

Zespół Teatru Słowackiego jedzie do Warszawy?

Formalnie teatr jest instytucją marszałka Małopolski. Jak słyszymy w nieoficjalnej rozmowie, wcześniejszy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wysłał dokumenty o współprowadzeniu teatru przez jego resort do poprzedniego zarządu Witolda Kozłowskiego, ministra Hanna Wróblewska podtrzymała tę decyzję, ale z tego, co wiemy żadnych rozmów nie było, choć rząd ma potężne instrumenty w postaci dotacji unijnych. „Przyjeżdżano do nas, gdy trzeba było zrobić fotkę przed wyborami, ale za gestami nic na razie nie poszło”. Są tylko nagrody na festiwalach, w tym ostatnia Grand Prix Dwóch Teatrów.

W piątek 5 lipca po południu zespół ma się spotkać z dyrektorem Krzysztofem Głuchowski, który ma umowę do końca sierpnia. Jednym z pomysłów jest wyjazd zespołu do ministerstwa kultury w Warszawie. Teraz okaże się, czy „Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi” i „Czy możemy mieć wreszcie pozytywny mit?” to frazy ze spektaklu, które padały również na demonstracjach opozycji przed 15 października.

Nie minął rok od wyborów, a już warto powiedzieć: „Sprawdzam!".