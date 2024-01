Dyrektorka Monika Strzępka odwołana

Zanim doszło do dymisji, Monika Strzępka wezwała władze stolicy do przedstawienia powodów dymisji, zaś w piśmie do dyrektora Biura Kultury Artura Jóźwika przekonywała, że wszystkie ruchy wobec niej są bezprawne.

Gdy Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury, próbował dostarczyć Monice Strzępce dokument o odwołaniu jej ze stanowiska, doszło do sytuacji, którą opisał na FB następująco:

„Po opublikowaniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy o odwołaniu pani Moniki Strzępki z funkcji dyrektora Teatru Dramatycznego wraz z Anetą Subdą – moją zastępczynią, udaliśmy się do Teatru, aby wręczyć pełne uzasadnienie odwołania. Bez naszej zgody byliśmy nagrywani, Monika Strzępka była wzburzona, podnosiła głos oraz odmówiła przyjęcia pisma. Dokument został złożony na dziennik podawczy instytucji. Mariusz Guglas odebrał dzisiaj dokument powierzający obowiązki dyrektora Teatru od 6 stycznia. Organizator teatru musi dbać o interes instytucji, jej powagę oraz zadbać o pracowników i pracowniczki teatru”.

Będę opowiadać tę historię. I opowiem ją do kości Monika Strzępka

Jak podał „Wprost”, Monika Strzępka wysłała e-maila do pracowników. „Zarówno wszczęcie procedury odwoławczej, jak i samo odwołanie jest bezpodstawne, a tryb, w jakim to się wydarzyło jest czystą przemocą. I będę opowiadać tę historię. I opowiem ją do kości” – napisała. Można się spodziewać, że serial medialny związany z aferą o mobbing w Dramatycznym będzie miał jeszcze wiele odsłon, także na salach sądowych. W najbliższym czasie można się też spodziewać wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, o którą wnioskowały władze Warszawy w Dramatycznym. Można sądzić, że otrzymamy pierwszy obiektywnej natury dokument o sytuacji w teatrze.