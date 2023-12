Monika Strzępka rozwiązała Kolektyw. „Niezwykle bolesna klęska”. Kto ją popiera?

18 grudnia Monika Strzępka, dyrektorka Naczelna i Artystyczna Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka wydała na FB teatru oświadczenie, które spotkało się z ogromnym odzewem. Powiedziała: „Chciałabym potwierdzić, że w dniu 13 grudnia 2023 roku złożyłam podpis na oświadczeniu o rezygnacji z pełnionej funkcji - Dyrektorki Naczelnej i Artystycznej Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka, a następnie potwierdziłam to stanowisko ustnie przedstawicielom m.st. Warszawy. Muszę jednak podkreślić, że moje oświadczenie zostało złożone pod wpływem szantażu kilku aktorek obsady „Heks”. Aktorki zażądały mojej dymisji jako warunku kontynuowania przez nie dalszej pracy. Zdarzenie miało miejsce w garderobie w obecności dwóch członkiń Kolektywu. Na dwa dni przed premierą. Pomimo podpisania przeze mnie tego dokumentu, aktorki dzień później przedstawiły zwolnienia lekarskie”.

Monika Strzępka mówi do koleżanek. I nie mówi

Strzępka dodała: „Podpisałam swoją rezygnację, bo bardzo zależało mi na tej premierze. Podpisałam, bo liczyła się każda minuta. Jak to przed premierą. Podpisałam, bo nie chciałam zmarnować wysiłku i zaangażowania ludzi, którzy pracowali nad tą premierą przez wiele miesięcy”.

Dyrektorka Dramatycznego oświadczyła: „Ponadto, i to wydaje mi się najważniejsze, okoliczności złożenia przeze mnie oświadczenia na ręce osób, które mnie szantażowały i które odebrały ode mnie takie oświadczenie jest dotknięte istotną wadą, która ma ten skutek, że nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych (na podstawie art. 84 i kolejnych Kodeksu Cywilnego). (…) Dzisiejszym oświadczeniem pragnę dać wyraz niezgody na zastraszanie i wymuszanie decyzji siłą. Nie akceptuję takiego postępowania”.

Co ciekawe, w oświadczeniu wygłoszonym na stronie FB Monika Strzępka mówi: „Próby do „Heks” zostaną wznowione po powrocie aktorek ze zwolnień lekarskich, a o terminie premiery poinformujemy państwa natychmiast jak tylko go wyznaczymy. Koleżanki wracajcie na scenę”.