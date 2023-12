Co powiesz na sylwestrową noc w teatrze? Znakomite widowisko, eleganckie stroje i lampka wina – czy może być coś lepszego? Ci, którzy wolą świętować nadejście sylwestra w bardziej wyrafinowany i spokojny sposób, będą zadowoleni. Teatry OCH i POLONIA zapraszają na Sylwestra 2023 roku i wyjątkowe przedstawienia.

Teatr OCH dwukrotnie zagra sylwestrowo „Ożenek” Mikołaja Gogola, reżyserowany przez wybitnego Janusza Gajosa. Ten spektakl to doskonała okazja, by zobaczyć klasykę literatury w świeżym opracowaniu i mistrzowskiej obsadzie i reżyserii.

Perełka światowej komedii w stylu iście groteskowym. Posażna Agafia Tichonowna nie jest typową amantką pełną romantycznych uniesień, pragnie po prostu wyjść za mąż, by podnieść swój status społeczny. To merkantylne spojrzenie na ożenek bliskie jest też licznym konkurentom do jej ręki (galeria doskonale sportretowanych typów męskich: bufonów, kłamców, nieudaczników i safandułów!).

Intrygi swatów, rywalizacja między konkurentami, niepokoje głównej bohaterki i nieoczekiwany finał. Przedstawienia sylwestrowe, zaplanowane na godziny 18:00 i 21:00, będą prawdziwą kulturalną ucztą.

Teatr Polonia i "Na Rauszu" - współczesna opowieść o życiu

Słynny duńsko-holendersko-szwedzki komediodramat po raz pierwszy w Polsce w wersji scenicznej! Premiera odbędzie się zaledwie dwa dni przed Sylwestrem. Filmowy pierwowzór z 2020 roku w reżyserii Thomasa Vinterberga (współautora adaptacji teat ralnej) cieszył się zasłużenie ogromnym powodzeniem w kinach, dostał też Oscara dla najlepszego filmu nieamerykańskiego i aż cztery Europejskie Nagrody Filmowe (najlepszy film, reżyser, aktor i scenarzysta) oraz ponad 20 innych nagród na całym świecie.

To historia czterech zmęczonych życiem nauczycieli, którzy postanawiają sprawdzić empirycznie teorię norweskiego filozofa i psychiatry Finna Skårderuda, głoszącego, że we krwi człowieka płynie o pół promila alkoholu za mało. Przyjaciele w ramach „eksperymentu” postanawiają systematycznie uzupełniać ów swoisty niedobór, by przekonać się na własnej skórze jak codzienny lekki rausz będzie wpływał na ich pracę i życie prywatne.

Na scenie Polonii wystąpią znakomici aktorzy Teatru Montownia - Adam Krawczuk, Marcin Perchuć i Maciej Wierzbicki oraz Marcin Hycnar, który reżyseruje przedstawienie. Sylwestrowe pokazy "Na rauszu" będą miały miejsce o 17:00 i 20:30.

Sylwestrowy wieczór w OCH-Teatrze i w Teatrze POLONIA to doskonała okazja do doświadczenia czegoś wyjątkowego. Spektakle „Ożenek” i „Na Rauszu” oferują mieszankę humoru, emocji i kultury, idealną na pożegnanie starego roku i powitanie nowego. Nie przegapcie tej okazji na wyjątkową noc sylwestrową!

Bilety na oba spektakle cieszą się dużym zainteresowaniem. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub online na stronach internetowych www.ochteatr.com.pl i www.teatrpolonia.pl.

Materiał Promocyjny