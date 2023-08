„To już nasza capitalna tradycja, że gramy w wakacje. Z roku na rok poszerzamy naszą letnią ofertę o nowe, teatralne propozycje” - mówi Anna Gornostaj, dyrektorka Teatru Capitol. „Nie zapominamy również o najmłodszych Widzach, dla których przygotowaliśmy pełne atrakcji familijne przedpołudnia” - dodaje. W wakacyjnych spektaklach będzie można podziwiać m.in.: Katarzynę Skrzynecką, Rafała Cieszyńskiego, Annę Guzik, Lesława Żurka, Annę Czartoryską - Niemczycką, Marka Kaliszuka, Violę Arlak, Macieja Damięckiego, Aleksandrę Szwed, Dariusza Wieteskę, Piotra Cyrwusa, Wojciecha Wysockiego oraz Annę Korcz.

Od czerwca na deskach Teatru Capitol gości również III Edycja Festiwalu Teatralnego „Capitol kulturowy. Teatr tu i ówdzie” w ramach którego Widzowie mogą premierowo zobaczyć m.in.: odlotową komediową nowość pt. ”Lumbago” w reżyserii Olafa Lubaszenki, performans muzyczny „Dzienniki Gombrowicza” oraz kryminalną komedię „Małżeństwo to morderstwo.” Nadrzędnym celem Festiwalu jest popularyzacja Teatru, wśród grup Widzów, którzy z różnych przyczyn mają do niego na co dzień ograniczony dostęp. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części: prezentację spektakli festiwalowych w siedzibie Teatru Capitol w Warszawie oraz prezentację spektakli na scenie wyjazdowej w Opocznie i Sierpcu. Wstęp na wszystkie festiwa-lowe przedstawienia jest darmowy: liczba miejsc ograniczona, o przyznaniu zaproszenia de-cyduje kolejność zgłoszeń. Festiwal został dofinansowany z budżetu państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły oraz bilety na wszystkie wakacyjne przedstawienia:

* www.teatrcapitol.pl/capitalne-lato

* www.teatrcapitol.pl/capitalne-lato-w-miescie

Kontakt: e-mail: bilety@teatrcapitol.pl / tel.(+48) 22 620 21 42

Szczegóły, dotyczące Festiwalu Teatralnego: www.teatrcapitol.pl/festiwal-teatralny

WAKACYJNY REPERTUAR SPEKTAKLE DLA DOROSŁYCH

„Prezent urodzinowy” (reż.Jerzy Bończak) - 25.08, 26.08 i 27.08

„O co biega?” (reż.Marcin Sławiński) - 5.08 i 11.08

„Kiedy kota nie ma…” (reż.Andrzej Rozhin) - 4.08, 12.08, 19.08 i 24.08

„Alibi od zaraz” (reż.Marcin Sławiński) - 11.08 i 26.08

„Dajcie mi Tenora!” (reż.Marcin Sławiński) - 20.08

„Klimakterium… i już” (reż.Cezary Domagała) - 3.08 i 18.09

„Klimakterium II, czyli menopauzy szał” (reż.Krzysztof Jaślar i Elżbieta Jodłowska) - 12.08 i 19.08

WAKACYJNY REPERTUAR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Brzechwa 2020” (reż.Olaf Lubaszenko) - 3.08 i 5.08

„Projekt Tuwim” (reż.Olaf Lubaszenko) - 17.08

„Dreams” (reż.Marzena Barcik, Anna Butkiewicz, Karol Jasiński) - 20.08

„Królowa Śniegu” (reż.Tomasz Gawron) - 26.08

Serdecznie zapraszamy!

www.teatrcapitol.pl

Patroni Medialni: RMF MAXX, Onet, Rzeczpospolita, Tele Tydzień, Świat Kobiety, AMS, Prze-gląd, Familie.pl, CzasDzieci.pl, BabyGo, Magazyn Świerszczyk, TVP ABC.

Partnerzy Teatru: Kicket.com, oBag, MOKOSH, Aktywna Warszawa, Strefa Music Art, MZA, St.Majewski, Krajowa Grupa Spożywcza właściciel marki Polski Cukier.

Teatr Capitol jest członkiem Unii Teatrów Niezależnych.

