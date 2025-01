04:45 W ciągu tygodnia Siły Powietrzne Ukrainy strąciły 400 różnych celów powietrznych

Jak informuje ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych nad Ukrainą strącono m.in. cztery rakiety różnych typów oraz 299 dronów-kamikadze.



04:43 W okupowanej części obwodu chersońskiego władze przestały przekazywać węgiel osobom, które nie mają rosyjskich paszportów

Informacje takie przekazuje Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy. Z komunikatu Centrum wynika, że osoby nie posiadające paszportu Federacji Rosyjskiej nie otrzymują pomocy w postaci dostaw węgla do ogrzania domów.



04:40 W nocy Ukraina była atakowana przez rosyjskie drony-kamikadze

Celem ataku były północne, południowe i wschodnie obwody Ukrainy.



04:35 Przykarpacie przyjęło w grudniu 645 uchodźców wewnętrznych

Informację o liczbie osób uciekających przed wojną do zachodniego rejonu Ukrainy podała Switłana Onyszczuk, gubernator obwodu iwanofrankiwskiego.



04:32 RB ONZ na nieformalnym spotkaniu zajmie się sprawą niehumanitarnego traktowania przez Rosję ukraińskich jeńców wojennych

Spotkanie jest organizowane z inicjatywy Wielkiej Brytanii, wspieranej w tym zakresie przez USA, Estonię, Łotwę, Litwę i Ukrainę. Na spotkaniu głos zabrać ma jeden z obrońców Mariupola, Walerij Horisznyj, były jeniec wojenny.



04:28 MSZ Rosji: Relacje Rosji z NATO na najniższym poziomie od końca zimnej wojny

Ocenę taką przedstawił w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia” Władisław Maslennikow, dyrektor departamentu w rosyjskim MSZ. Jednocześnie dodał on, że nadal funkcjonują „awaryjne linie komunikacyjne” pozwalające na kontakty przedstawicieli NATO z Rosją. - Jeśli chodzi o normalne kontakty i mechanizm dialogu, który może być wykorzystywany do redukcji napięcia, Sojusz je odrzuca. To nie nasz wybór – dodał Maslennikow. Urzędnik rosyjskiego MSZ przypomniał, że w 2014 roku (po nielegalnej aneksji Krymu – red.) NATO "jednostronnie zawiesiło współpracę z Moskwą realizowaną w ramach Rady Rosja-NATO. - Rosja nigdy nie chciała pogorszenia relacji z NATO, wina za ich pogorszenie leży całkowicie po stronie Sojuszu. Nie zamierzamy zaatakować krajów NATO i nie czynimy takich agresywnych planów – podsumował Maslennikow.



04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1054 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1054 dniu wojny Foto: PAP