Według informacji przekazywanych przez południowokoreański wywiad w walkach w obwodzie kurskim zginęło jak dotąd ok. 300 północnokoreańskich żołnierzy, a ok. 2,7 tys. zostało rannych. Informacje takie Narodowa Agencja Wywiadu (NIS) przekazała południowokoreańskim parlamentarzystom.



Korea Południowa: Pojmani żołnierze z Korei Północnej nie chcą, by przekazać ich Seulowi

Z informacji południowokoreańskiego wywiadu wynika też, że władze Korei Północnej żądają od żołnierzy, by ci popełniali samobójstwo wysadzając się za pomocą granatów, aby uniknąć wzięcia do niewoli. Mimo to w weekend pojawiły się informacje o pierwszych północnokoreańskich jeńcach wziętych do niewoli przez ukraińską armię.



Południowokoreański wywiad przekazał też, że wzięci przez Ukraińców do niewoli żołnierze z Korei Północnej nie przejawiają woli, by przekazać ich Korei Południowej. Seul jest jednak gotów współpracować z Ukrainą, jeśli pojawią się takie prośby.



Tymczasem prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraińcy są gotowi przekazać schwytanych żołnierzy z Korei Północnej Pjongjangowi, jeśli reżim Kim Dzong Una zorganizuje w zamian uwolnienie ukraińskich jeńców. Prezydent Ukrainy napisał o tym w serwisie X w języku ukraińskim, angielskim i koreańskim.