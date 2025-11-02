Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 19:40. Policja hrabstwa Cambridgeshire poinformowała, że otrzymała informację o ataku w pociągu zmierzającym z Doncaster do Londynu. Pociąg, który wyruszył z Peterborough we wschodniej Anglii, został zatrzymany na stacji Huntingdon. „Do akcji wkroczyli uzbrojeni funkcjonariusze (...), zatrzymano dwóch mężczyzn. Wiele osób zostało przewiezionych do szpitala” – poinformowano w policyjnym komunikacie.

Według wstępnych doniesień rannych mogło zostać 12 osób. 9 osób odwieziono do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Relacje pasażerów: w pociągu wybuchła panika

Świadkowie powiedzieli telewizji Sky News, że ataki z użyciem noża rozpoczęły się około 10 minut po odjeździe pociągu z pobliskiej stacji Peterborough. Opowiadali też, że po zdarzeniu w pociągu wybuchła panika – z relacji wynika, że ludzie tratowali się nawzajem, niektórzy z pasażerów szukali schronienia w toaletach. Jeden ze świadków opowiada, że wobec jednego z napastników policja użyła paralizatora.

Policja określiła sytuację jako „poważny incydent”, a w dochodzenie zaangażowano policję zajmującą się zwalczaniem terroryzmu. Jak podaje Sky News, przez chwilę ogłoszono stan zagrożenia terrorystycznego, ale później został odwołany.