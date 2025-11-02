Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Atak na pasażerów pociągu do Londynu. Wielu rannych, dwóch mężczyzn zatrzymanych

Wiele osób zostało rannych w wyniku ataku nożem w pociągu w hrabstwie Cambridgeshire w Wielkiej Brytanii. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn - podają brytyjskie media.

Publikacja: 02.11.2025 08:40

Policyjne radiowozy i karetki pogotowia przed dworcem kolejowym w Huntingdon w Wielkiej Brytanii

Policyjne radiowozy i karetki pogotowia przed dworcem kolejowym w Huntingdon w Wielkiej Brytanii

Foto: @_ACC5_/via Reuters

Bartosz Lewicki

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 19:40. Policja hrabstwa Cambridgeshire poinformowała, że otrzymała informację o ataku w pociągu zmierzającym z Doncaster do Londynu. Pociąg, który wyruszył z Peterborough we wschodniej Anglii, został zatrzymany na stacji Huntingdon. „Do akcji wkroczyli uzbrojeni funkcjonariusze (...), zatrzymano dwóch mężczyzn. Wiele osób zostało przewiezionych do szpitala” – poinformowano w policyjnym komunikacie. 

Według wstępnych doniesień rannych mogło zostać 12 osób. 9 osób odwieziono do szpitala w stanie zagrażającym życiu. 

Czytaj więcej

Miejsce ataku w Aschaffenburg
Przestępczość
Nowe fakty o ataku nożownika w Niemczech: Afgańczyk atakował przedszkolaków

Relacje pasażerów: w pociągu wybuchła panika

Świadkowie powiedzieli telewizji Sky News, że ataki z użyciem noża rozpoczęły się około 10 minut po odjeździe pociągu z pobliskiej stacji Peterborough. Opowiadali też, że po zdarzeniu w pociągu wybuchła panika – z relacji wynika, że ludzie tratowali się nawzajem, niektórzy z pasażerów szukali schronienia w toaletach. Jeden ze świadków opowiada, że wobec jednego z napastników policja użyła paralizatora. 

Policja określiła sytuację jako „poważny incydent”, a w dochodzenie zaangażowano policję zajmującą się zwalczaniem terroryzmu. Jak podaje Sky News, przez chwilę ogłoszono stan zagrożenia terrorystycznego, ale później został odwołany. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Służby na miejscu zdarzenia
Przestępczość
Atak w synagodze w Manchesterze. Trzy osoby nie żyją, w tym napastnik

Keir Starmer „głęboko zaniepokojony”

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu – jak napisał – „strasznego incydentu”. „Moje myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, kieruję podziękowania do służb ratowniczych za ich reakcję” – napisał szef rządu na portalu X.

Kolej London North Eastern Railway (LNER) zaapelowała do pasażerów o odroczenie podróży koleją i poinformowała, że utrudnienia w ruchu kolejowym spodziewane są do końca dnia w niedzielę.

W oświadczeniu opublikowanym wczesnym rankiem w niedzielę, dyrektor zarządzający LNER, David Horne, napisał, że jest „głęboko wstrząśnięty i zasmucony tym poważnym incydentem” i podziękował służbom ratunkowym za „szybką i profesjonalną” reakcję.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 19:40. Policja hrabstwa Cambridgeshire poinformowała, że otrzymała informację o ataku w pociągu zmierzającym z Doncaster do Londynu. Pociąg, który wyruszył z Peterborough we wschodniej Anglii, został zatrzymany na stacji Huntingdon. „Do akcji wkroczyli uzbrojeni funkcjonariusze (...), zatrzymano dwóch mężczyzn. Wiele osób zostało przewiezionych do szpitala” – poinformowano w policyjnym komunikacie. 

Według wstępnych doniesień rannych mogło zostać 12 osób. 9 osób odwieziono do szpitala w stanie zagrażającym życiu. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wielki napad na Luwr. Pięciu nowych zatrzymanych
Przestępczość
Wielki napad na Luwr. Pięciu nowych zatrzymanych
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Po włamaniu do Luwru wzmocniono środki bezpieczeństwa we wszystkich kluczowych instytucjach kultury
Przestępczość
Zatrzymani w sprawie włamania do Luwru przyznali się do „częściowego udziału” w napadzie
Francuscy policjanci przed Luwrem
Przestępczość
Kradzież stulecia w Luwrze. Policja ujęła dwóch podejrzanych
Korona, tiara i kokarda gorsetowa cesarzowej Eugenii. Tiarę udało się odzyskać.
Przestępczość
Luwr chroni klejnoty w Banku Francji. Nie wiadomo, kiedy wrócą do muzeum
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Strzały przed budynkiem parlamentu Serbii. „Motywy polityczne”
Przestępczość
Strzały przed budynkiem parlamentu Serbii. „Motywy polityczne”
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie