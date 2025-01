07:26 Sztab Generalny Ukrainy o rosyjskich stratach z ostatniej doby

Sztab Generalny Ukrainy opublikował codzienny raport dotyczący strat wojsk rosyjskich z ostatnich 24 godzin. Jest wśród nich m. in. 1750 żołnierzy, 5 czołgów, 22 systemy artyleryjskie, 1 pocisk manewrujący.



07:01 Północnokoreańscy jeńcy wojenni mają dokumenty z danymi obywateli rosyjskich

Książeczka wojskowa znaleziona u północnokoreańskiego jeńca wojennego została wydana na dane prawdziwego obywatela Rosji - podała Ukraińska Prawda.



06:47 Seul potwierdził zatrzymanie przez Ukrainę północnokoreańskich żołnierzy

Południowokoreański wywiad potwierdził informacje o zatrzymaniu przez siły ukraińskie dwóch rannych północnokoreańskich żołnierzy. Nastąpiło to 9 stycznia podczas walk w Kursku na terenie Rosji. Ukraiński wywiad opublikował w sobotę film, na którym widać dwóch rannych jeńców w szpitalu. Zeznali oni, że zanim trafili na pole bitwy, przeszli szkolenie wojskowe w Rosji. Według ich relacji, północnokoreańskie siły ponoszą znaczne straty w czasie walk. Jeden z jeńców, zanim trafił do niewoli, przez kilka dni nic nie jadł i nie pił. Jeńcy nie znają rosyjskiego czy angielskiego, porozumiewają się przez tłumaczy. Według informacji służb wywiadowczych, reżim w Pjongjangu wysłał ponad 10 tysięcy żołnierzy, by wzmocnić rosyjskie siły na froncie.