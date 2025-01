Polska zablokowała przelot słowackich polityków do Moskwy

Agencja TASR podała, że Polska nie zgodziła się, by samolot z politykami ze Słowacji leciał nad jej terytorium, dlatego parlamentarzyści udali się do Rosji lecąc nad Czechami i Niemcami, a następnie nad Bałtykiem, obwodem królewieckim, Litwą i Białorusią. - Nie rozumiem stanowiska Polski, ale przyjmuję je do wiadomości - oświadczył Danko. O sprawę zablokowania przelotu pytany był wicepremier Władysław Kosniak-Kamysz, szef MON. Powiedział, że jeśli chodzi o kierunek lotów, to zaleca „loty do Warszawy, a nie do Moskwy”.

Politycy ze Słowacji chcą załatwić sprawę dostaw gazu

W Moskwie przedstawiciele Rady Narodowej Słowacji mają spotkać się z członkami kierownictwa Dumy Państwowej i Rady Federacji, a także z przedstawicielami rosyjskiego rządu. Gaszpar mówił, że członkowie delegacji chcą wiedzieć, czy rosyjski Gazprom będzie w stanie nadal dostarczać gaz Słowacji. Słowacy mają przebywać z roboczą wizytą w Rosji do środy 15 stycznia.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne W Bratysławie rozbrzmiał sygnał alarmu przeciwlotniczego. 15 tysięcy osób żądało, by Fico nie wciągał kraju w wojnę 15 tys. osób protestowało w piątkowy wieczór przed siedzibą rządu Słowacji. Po wystąpieniu premiera Roberta Ficy w parlamencie, gdzie relacjonował swoją grudniową wizytę w Moskwie, demonstrujący w Bratysławie domagali się od rządu zaprzestania współpracy z Rosją i zmiany kierunku polityki zagranicznej.

To kolejna w ostatnim czasie wizyta przedstawicieli Słowacji w Moskwie - w drugiej połowie grudnia w stolicy Rosji był premier Robert Fico, który spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem. Słowacy szukają rozwiązania problemu dostaw gazu po tym, jak Ukraina nie zgodziła się na przedłużenie po 31 grudnia umowy dotyczącej tranzytu rosyjskiego gazu przez swoje terytorium. Robert Fico mówił, iż Władimir Putin zapewnił go, że Gazprom znajdzie sposób, by po decyzji Kijowa dostarczyć zakontraktowany surowiec na Słowację.

Wizyta Ficy w Moskwie wywołała protesty słowackiej opozycji. W piątek w Bratysławie na ulice wyszło kilkanaście tysięcy osób.